ون جىلدا التى پرەمەر-مينيستر: بەرنەم بريتاندىقتاردىڭ ءۇمىتىن اقتاۋعا ۋادە بەردى
استانا. قازاقپارات - 56 جاستاعى ەندي بەرنەم دۇيسەنبى كۇنى ۇلى بريتانيانىڭ سوڭعى ونجىلدىقتاعى التىنشى پرەمەر-ءمينيسترى اتانادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ لوندونداعى ءتىلشىسى.
كير ستارمەر بۇگىن تاڭەرتەڭ داۋنينگ-ستريتتەگى قوشتاسۋ ءسوزىن ايتقاننان كەيىن، بەرنەم تۇسكە تامان كورول III چارلزبەن كەزدەسەدى. ال ول جاڭا ۇكىمەت قۇرۋدى رەسمي تۇردە تاپسىرادى.
مانچەستەردىڭ بۇرىنعى مەرىنىڭ الدىندا ءبىرقاتار كۇردەلى ماسەلەلەردى شەشۋ مىندەتى تۇر، ەڭ الدىمەن ەكونوميكالىق قيىندىقتار. ول بۇگىن مينيسترلەر كابينەتىن جاريالاۋى ءتيىس.
ونىڭ كومانداسى تىلشىلەرگە پرەمەر-مينيستر رەتىندەگى العاشقى سوزىندە بەرنەم ەلگە ءۇمىت سىيلاۋعا ۋادە بەرەتىنىن ايتتى.
ول قازىر جەڭىسكە جەتۋ ەمەس، ماڭىزدىسى ادىلدىك پەن ۇلى بريتانياداعى جاعداي تۋرالى ويلانۋ ۋاقىتى ەكەنىن مالىمدەدى.
سونىمەن قاتار، پرەمەر-مينيستر 2024 -جىلدان بەرى بيلىكتە كەلە جاتقان لەيبوريستىك پارتياسىنا دەگەن سەنىمدى قالپىنا كەلتىرۋ بويىنشا ءوز باسىمدىقتارىن بەلگىلەيدى
بەرنەم سونىمەن قاتار سوڭعى ون جىلدا داۋنينگ-ستريتكە كەلگەن التىنشى ادام ەكەنىن «تولىق تۇسىنەتىنىن» اتاپ ءوتتى. ول پرەمەر-مينيسترلەردىڭ بۇرىن- سوڭدى بولماعان اۋىسۋى تۇراقتى جانە جاۋاپتى ساياساتتىڭ قاجەتتىلىگىن كورسەتەتىنىن ايتتى.
ول قازىرگى ءساتتى «ويلانۋ جانە شەشىم قابىلداۋ» ۋاقىتى دەپ سيپاتتايدى، ۇلى بريتانيا ءوزىنىڭ الدىندا تۇرعان قيىندىقتاردى شىنايى مويىنداۋى كەرەك ەكەنىن، سونىمەن بىرگە بۇكىل الەمدە ءتيىمدى باسقارۋدىڭ ۇلگىسى بولىپ سانالاتىن ەل بولا الاتىنىن دالەلدەۋى كەرەك ەكەنىن مالىمدەدى.
ىشكى ساياساتتىڭ باسىمدىقتارىنا قاتىستى بەرنەم ساياسي تۇراقتىلىق ادامداردىڭ ءومىرىن ايتارلىقتاي جاقسارتۋعا اكەلۋى كەرەك ەكەنىن اتاپ ءوتىپ، بريتاندىقتارعا بەيبىت جانە سەنىمدى ءومىر سۇرۋگە كوبىرەك مۇمكىندىك بەرۋگە مىندەتتەنەتىنىن ايتتى. ول ءوز ءسوزىن وپتيميستىك حابارلامامەن اياقتاپ، ۇلى بريتانيا بولاشاققا تاعى دا ۇمىتپەن جانە بىرلىك سەزىمىمەن قاراي الاتىنىن جەتكىزدى.
بۇعان دەيىن ۇلى بريتانيانىڭ بولاشاق پرەمەر-ءمينيسترى ۇكىمەتىنىڭ باسىم باعىتتارىن اتاعان بولاتىن.