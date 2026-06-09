و. بەكتەنوۆ اكىمدەرگە تۋريستىك ينفراقۇرىلىمدى جەدەل دامىتۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا وڭىرلەردە تۋريستىك ينفراقۇرىلىمدى جەدەل قارقىنمەن دامىتۋدى تاپسىردى.
- مەملەكەت باسشىسى ەلىمىزدەگى تۋريزم مەن ينفراقۇرىلىمنىڭ دامۋىنا باسا ءمان بەرىپ، ونىڭ ينۆەستورلار ءۇشىن ايتارلىقتاي تارتىمدى سالا ەكەنىن اتاپ ءوتتى. وسى باعىتتا العا قويىلعان مىندەتتەردى جۇزەگە اسىرۋ ماقساتىندا جەدەل ۇيلەستىرۋ كەڭەسى جۇمىس ىستەيدى. تۋريستىك نىساندارداعى ينفراقۇرىلىم مەن قىزمەت كورسەتۋ سالاسىنا تۇراقتى نەگىزدە تەكسەرۋلەر جۇرگىزىلىپ كەلەدى. جالپى، وڭىرلەردە وڭ سەرپىن بار. ءبىراق بۇل، ارينە جەتكىلىكسىز،-دەدى و. بەكتەنوۆ.
جۋىردا پرەزيدەنت الماتى وبلىسىنا بارعان جۇمىس ساپارىندا تۋريستىك سالانىڭ دامۋىن سىنعا الدى. پرەزيدەنت ءوڭىردىڭ تۋريستىك الەۋەتى مەن ينفراقۇرىلىمىن جەدەل قارقىنمەن دامىتۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى.
- مۇنداي جاعداي باسقا وبلىستاردا دا بايقالادى. سوندىقتان بارلىق اكىمدىكتەرگە تۋريستەردىڭ جايلى ءارى قاۋىپسىز دەمالىسىن قامتاماسىز ەتىپ، كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردىڭ ساپاسىن جاقسارتۋعا باعىتتالعان ءتيىستى ينفراقۇرىلىمدى جەدەل قارقىنمەن دامىتۋدى تاپسىرامىن. سالانىڭ جاي-كۇيى اكىمدەردىڭ تۇراقتى باقىلاۋىندا بولۋعا ءتيىس،-دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ۇكىمەت تۋريزمدى دامىتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
بۇعان دەيىن ولجاس بەكتەنوۆ ۆانداليزمگە قارسى باقىلاۋدى كۇشەيتۋدى تاپسىرعان ەدى.