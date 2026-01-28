تۇزەتۋلەر ەنگەن كونستيتۋتسيانىڭ العاشقى جوباسى ازىرلەندى - ەلۆيرا ءازىموۆا
استانا. KAZINFORM - كونستيتۋتسيانى رەفورمالاۋ بويىنشا ۇسىنىستار ءالى دە كەلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا وتىرىسىنىڭ مودەراتورى، ق ر كونستيتۋتسيالىق سوتىنىڭ ءتورايىمى ەلۆيرا ءازىموۆا ايتتى.
ەلۆيرا ءازىموۆا اتا زاڭمەن جۇمىس ىستەۋ ءارقايسىسىنان ەرەكشە جاۋاپكەرشىلىكتى تالاپ ەتەتىنىن، سوندىقتان ءاربىر ۇسىنىس مۇقيات سارالانعان بولۋى كەرەكتىگىن اتاپ ءوتتى. كوميسسيا مۇشەلەرىنىڭ ۇستانىمدارى ناقتى ءارى نەگىزدەلگەن بولۋى قاجەت.
- قازىر قولىڭىزدا ءبىرىنشى جوبا ۇسىنىلعان. الدىڭعى وتىرىستا ءبىز سالىستىرمالى كەستەنى جان-جاقتى تالقىلاپ، جوبانى ماتىندىك نۇسقادا ازىرلەۋگە كەلىسكەن بولاتىنبىز. ۇسىنىستار ءالى دە كەلىپ جاتىر. ونىڭ ىشىندە كوميسسيانىڭ جۇمىس ورگانى - كونستيتۋتسيالىق سوت اپپاراتىنا دا كەلەدى. قازىرگى ۋاقىتتا 13 تۇلعادان ۇسىنىستار كەلدى. بارلىق ماتەريال ءبىزدىڭ جۇمىسىمىزدىڭ اياسىندا قارالۋى ءتيىس، - دەدى ەلۆيرا ءازىموۆا كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ 4-وتىرىسىندا.
سونىمەن بىرگە، سپيكەر نورمالاردى تەك قايتا جازىپ شىعۋ ەمەس، ۇسىنىلىپ وتىرعان وزگەرىستەردى جانە قازىرگى زامان تالاپتارىن ەسكەرە وتىرىپ، كونستيتۋتسيانىڭ نەگىزگى قاعيدالارىن بەكىتۋ مىندەتى دە قويىلعانىن ەسكە سالدى.
- دايىندالعان كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ ءماتىنىن مۇقيات قاراۋ كەرەك بولادى. سوندىقتان قازىر ماتىنمەن توپتاردا جۇمىس ىستەيمىز. سول بويىنشا ناقتى تۇجىرىمدالعان نورما رەداكسيالارىمەن بىرگە ۇسىنىستار بەرۋدى سۇرايمىن. ءبىز ونى توپتىق جۇمىس اياسىندا تالقىلايتىن بولامىز، - دەدى كونستيتۋتسيالىق سوت ءتورايىمى.
ال كوميسسيانىڭ 5-وتىرىسى 29-قاڭتاردا وتەدى. ناقتى ۋاقىتى حابارلانادى.
ايتا كەتەيىك، كونستيتۋتسيا ءماتىنىنىڭ 84 پايىزى تۇزەتىلدى.
كونستيتۋتسيانىڭ پرەامبۋلاسى تولىقتاي باسقا رەداكسيادا ۇسىنىلادى.
وعان قوسا، مەملەكەتتىك رامىزدەر تۋرالى كونستيتۋتسيالىق ەرەجەلەر جەتىلدىرىلدى.