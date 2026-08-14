تەڭىز شەكارالارىن قورعاۋ كواليسياسىنا 15 مەملەكەت قوسىلدى
استانا. قازاقپارات - تەڭىز شەكارالارىن قورعاۋ جونىندەگى كواليسيا قۇرۋ تۋرالى بىرلەسكەن مالىمدەمەگە 15 مەملەكەت قول قويدى. بۇل تۋرالى ساۋد ارابياسىنىڭ قورعانىس مينيسترلىگى حابارلادى.
13 مەملەكەت ىشكى راسىمدەرىن اياقتاپ، وداققا قوسىلعانىن رەسمي تۇردە جاريالادى. ولاردىڭ قاتارىندا پاكىستان مەن تۇركيا بار. 30-شىلدەدە تاياۋ شىعىستا تەڭىز قورعانىسى جونىندەگى كوپۇلتتى كواليتسيا قۇرىلعان ەدى. ماقسات- باب-ءال-ماندەب بۇعازى، قىزىل تەڭىز جانە ادەن شىعاناعىندا ەركىن كەمە قاتىناسى مەن حالىقارالىق ساۋدانى قامتاماسىز ەتۋ.