KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    تەڭىز شەكارالارىن قورعاۋ كواليسياسىنا 15 مەملەكەت قوسىلدى

    استانا. قازاقپارات - تەڭىز شەكارالارىن قورعاۋ جونىندەگى كواليسيا قۇرۋ تۋرالى بىرلەسكەن مالىمدەمەگە 15 مەملەكەت قول قويدى. بۇل تۋرالى ساۋد ارابياسىنىڭ قورعانىس مينيسترلىگى حابارلادى.

    Коммерческий танкер подвергся ударам в Ормузском проливе
    Фото: Fars News

     13 مەملەكەت ىشكى راسىمدەرىن اياقتاپ، وداققا قوسىلعانىن رەسمي تۇردە جاريالادى. ولاردىڭ قاتارىندا پاكىستان مەن تۇركيا بار. 30-شىلدەدە تاياۋ شىعىستا تەڭىز قورعانىسى جونىندەگى كوپۇلتتى كواليتسيا قۇرىلعان ەدى. ماقسات- باب-ءال-ماندەب بۇعازى، قىزىل تەڭىز جانە ادەن شىعاناعىندا ەركىن كەمە قاتىناسى مەن حالىقارالىق ساۋدانى قامتاماسىز ەتۋ.

    الەم
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور