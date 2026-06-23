تىنىس الاتىن جەل جوق: ەۋروپا اپتاپ ىستىقتان زارداپ شەگىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ەۋروپاداعى اپتاپ ىستىق ادام شىعىنىنا اكەلدى. فرانسيادا كەم دەگەندە 18 ادام، ونىڭ ىشىندە ەكى بالا قازا تاپتى. ءبىرقاتار ەل بيلىگى جوعارى تەمپەراتۋرا مەن سينوپتيكتەر بولجامىنا بايلانىستى شۇعىل شارالار قابىلداپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Reuters.
فرانسيا اپتاپ ىستىققا تاپ بولدى: ميلليونداعان تۇرعىن قاۋىپتى ايماقتا
فرانسيانىڭ باتىسىنداعى شاراپ ايماعى بوردودا تەمپەراتۋرا 41,9 °C قا دەيىن كوتەرىلىپ، وتكەن تامىزدا ورناتىلعان رەكوردتى جاڭارتتى.
فرانسيا پرەمەر-ءمينيسترى سەباستيان لەكورنيۋ بۇگىن كابينەت مۇشەلەرىمەن اپتاپ ىستىققا بايلانىستى داعدارىس جاعدايى بويىنشا كەزەكتى جينالىس وتكىزۋى ءتيىس.
قاتتى ىستىققا بايلانىستى ەلدە 1350-دەن استام مەكتەپ جابىلدى.
23 -ماۋسىمدا قۇرلىقتاعى 96 دەپارتامەنتتىڭ 54-ىندە اپتاپ ىستىققا بايلانىستى دابىلدىڭ قىزىل دەڭگەيى جاريالاندى، بۇل شامامەن 39 ميلليون ادامعا اسەر ەتتى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، كليماتتىڭ وزگەرۋى جىلۋ مەن داۋىل تولقىندارىنىڭ جوعارىلاۋىنا، تەمپەراتۋرانىڭ جوعارىلاۋىنا جانە جاۋىن-شاشىننىڭ كوبەيۋىنە اكەلەدى.
- جىلى اۋا سولتۇستىك افريكادان، ساحارادان كوتەرىلەدى، سوندىقتان بىزدە قاتتى ىستىق. ول وتە باياۋ قوزعالادى، ياعني جەل جوق، تىنىس الاتىن جەل جوق، — دەپ ءتۇسىندىردى لوندونداعى يمپەريال كوللەدجىنىڭ اۋا-رايى مەن كليماتتىڭ توتەنشە جاعدايلارى جونىندەگى عىلىمي قىزمەتكەرى كلەر بارنس.
ۇلى بريتانيادا دا اپتاپ ىستىعى بولادى دەپ بولجاندى
سينوپتيكتەر ۇلى بريتانيانى دا ماۋسىم ايىنداعى ەڭ كۇشتى ىستىق تولقىنى شارپيدى دەپ ەسكەرتەدى. ۇلى بريتانيانىڭ اۋا رايى قىزمەتىنىڭ (Met Office) بولجامى بويىنشا، جەكەلەگەن ايماقتارداعى تەمپەراتۋرا 39 °C تان اسۋى مۇمكىن، بۇل 1957 جانە 1976 -جىلدارى ورناتىلعان ماۋسىم رەكوردتارىن جاڭارتۋى مۇمكىن.
اپتاپ ىستىق يتاليادا ەلەكتر قۋاتىنىڭ ۇزىلۋىنە اكەلۋى مۇمكىن
22 -ماۋسىمدا يتاليا 12 قالادا اپتاپ ىستىقتان قاۋىپتىڭ قىزىل دەڭگەيىن جاريالادى. Iren كومپانياسىنىڭ وكىلى تۋريندە ەلەكتر جەلىلەرىنىڭ شامادان تىس جۇكتەلۋىنەن تۋىنداعان ەلەكتر قۋاتىن ءۇزۋ ماسەلەسىن شەشۋ ءۇشىن كومپانيا جۇمىس اۋىسىمدارىنىڭ سانىن ەكى ەسە كوبەيتىپ، گەنەراتورلاردى قوساتىنىن ايتتى.
گەرمانياداعى ىستىق ءورت قاۋىپتىلىگىن ارتتىرۋى مۇمكىن
گەرمانيادا اپتاپ ىستىقتان سۋداعى قايعىلى وقيعالار سانى ارتتى. بيلىكتىڭ مالىمەتىنشە، دەمالىس كۇندەرى كەم دەگەندە بەس ادام قايتىس بولدى.
گەرمانيانىڭ ۇلتتىق اۋا رايى قىزمەتى اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ جوعارىلاۋى ەلدە، اسىرەسە ەلدىڭ وڭتۇستىك جانە شىعىس ايماقتارىندا ورمان ورتتەرىنىڭ قاۋپىن ارتتىراتىنىن ەسكەرتەدى.
قازىرگى ۋاقىتتا جەكەلەگەن وڭىرلەردە ءورت قاۋىپتىلىگىنىڭ جوعارى دەڭگەيى جاريالاندى.
سينوپتيكتەر جىلۋ كۇشەيگەن سايىن جاعداي ناشارلاي بەرۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ءورت قاۋپىنىڭ ەڭ جوعارى دەڭگەيى بەيسەنبى جانە جۇما كۇندەرى گەرمانيانىڭ ءبىرقاتار ايماقتارىندا، سونىڭ ىشىندە بەرليننىڭ باتىسىنداعى اۋدانداردا بولۋى مۇمكىن.
بەلگيادا رەكوردتىق ىستىق بولۋى مۇمكىن
France 24 حابارلاۋىنشا، بەلگيادا قالىپتان تىس ىستىق كەم دەگەندە ءبىر اپتا بويى ساقتالادى دەپ بولجاندى. كورولدىك مەتەورولوگيالىق ينستيتۋتتىڭ (IRM) بولجاۋ ءبولىمىنىڭ باسشىسى دەۆيد دەحەناۋۆتىڭ ايتۋىنشا، اۋا تەمپەراتۋراسى رەكوردتىق ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتۋى مۇمكىن.
توتەنشە اپتاپ ىستىقتا بيلىك الدىن الۋ شارالارىن قابىلداۋدا. ءبىرقاتار مەكتەپتەردە وقۋ كۇنى كۇننىڭ جارتىسىنا دەيىن قىسقارتىلدى.