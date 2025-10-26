تۋىسىندا تۇقىم قۋالايتىن اۋرۋ بار ادام تەكسەرىستەن ءوتۋى قاجەت - گەنەتيك
استانا. KAZINFORM - مەديتسينا عىلىمدارى دوكتورىنىڭ ايتۋىنشا ادام ينتەللەكتىسى، پسيحيكالىق جانە فيزيكالىق ساۋلىعى - ءبارى دە تۇقىم قۋالاۋشىلىق زاڭدىلىعىنا باعىنادى. سوندىقتان بولاشاق اتا- انالار وتباسىن قۇرماس بۇرىن گەنەتيكالىق تەكسەرۋدەن ءوتۋى ءتيىس.
تالشىن مۇحادەس قىزىنىڭ ايتۋىنشا، كەيبىر قاسيەتتەر اكەدەن قىزعا، انادان ۇلعا بەرىلەدى. ينتەللەكت پەن ءتۇرلى دەنساۋلىق ەرەكشەلىكتەرى دە تۇقىم قۋالاۋ ارقىلى تارايتىن زاڭدىلىق بار. وسىعان بايلانىستى مامان جاستارعا وتباسىن قۇرار الدىندا مەديتسينالىق جانە گەنەتيكالىق تەكسەرۋدەن ءوتۋ قاجەتتىگىن ايتادى.
- جۇكتىلىككە دايىندالۋ - بۇل جەكە باستىڭ ەمەس، تۇتاس قوعامنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ ساياساتىنىڭ ماڭىزدى بولىگى. ەگەر بولاشاق ەرلى- زايىپتىلاردىڭ ءبىرىنىڭ وتباسىندا تۇقىم قۋالايتىن اۋرۋ كەزدەسسە، مىندەتتى تۇردە گەنەتيكالىق تەكسەرىستەن ءوتۋ قاجەت. الدىمەن كاريوتيپ انىقتالىپ، سودان كەيىن مۇمكىن بولاتىن گەنەتيكالىق اقاۋلار زەرتتەلەدى. مۇنداي تەكسەرۋلەر بۇگىندە ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە قولجەتىمدى، - دەدى ول Jibek Joly تەلەارناسىندا.
پروفەسسور تۇقىم قۋالايتىن اۋرۋلار ەمدەلمەيتىنىن، ءبىراق ولاردى الدىن الا انىقتاۋعا بولاتىنىن اتاپ ءوتتى. گەنەتيكتەر اۋرۋدىڭ ۇرپاققا بەرىلۋ ىقتيمالدىعىن ناقتى ەسەپتەپ بەرە الادى. ءتىپتى جۇكتىلىكتىڭ العاشقى 12 اپتاسىنا دەيىن ۇرىقتىڭ دەنساۋلىعىن انىقتاۋعا مۇمكىندىك بار.
- تۇقىم قۋالايتىن اۋرۋلارعا كەلەتىن بولساق، مىسالى اۋتيزمنىڭ تۇقىم قۋالاۋ سيپاتى دالەلدەنبەگەن. بۇل دياگنوز كوبىنە ەپيگەنەتيكالىق فاكتورلارمەن، ياعني ادامنىڭ ءومىر سالتىمەن، قورشاعان ورتامەن جانە پسيحولوگيالىق احۋالىمەن بايلانىستى. ال ادامنىڭ دەنە تۇرقى ءىرى بولۋى گەن ارقىلى بەرىلۋى مۇمكىن، ءبىراق سەمىزدىك كوبىنە تاماقتانۋ جانە ءومىر ءسۇرۋ داعدىسىنا بايلانىستى بولادى، - دەدى ول.
سونداي-اق قازىر د ن ق تالداۋ ارقىلى ادامنىڭ شىققان تەگى مەن ەتنيكالىق قۇرامىن انىقتاۋ مۇمكىندىگى بار. مۇنداي زەرتتەۋلەر ارقىلى ادام ءوز تەگىنىڭ ازيالىق، ەۋروپالىق نە افريكالىق ەلەمەنتتەرىنىڭ پايىزدىق ۇلەسىن كورە الادى. الايدا ناقتى اتا- اناسىن نەمەسە ارعى باباسىن تەك اكە مەن انا ارقىلى عانا بىلۋگە بولادى.
