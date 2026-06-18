تيمۋر سۇلەيمەنوۆ بيىلعى ينفلياتسيا بولجامىن جاريا ەتتى
استانا. KAZINFORM - ينفلياتسيالىق جاعداي تولىق تۇراقتاندى دەپ ايتۋعا ءالى ەرتە. بۇل تۋرالى سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ايتتى.
- وتكەن جىلى نەگىزگى ەكونوميكالىق سىن-قاتەر ينفلياتسيا بولدى. ۇلتتىق بانك ۇكىمەتپەن بىرگە ينفلياتسيالىق ءۇردىستى وزگەرتىپ، باعانىڭ ءوسۋىن باياۋلاتۋعا قول جەتكىزدى. ۇلتتىق بانك ينفلياتسيانى تومەندەتۋ ءۇشىن اقشا-كرەديت ساياساتىنىڭ شارالارىن، ماكروپرۋدەنتسيالىق قۇرالداردى جانە باسقا شارالار كەشەنىن قولداندى. مونەتارلىق شارالاردىڭ ىقپالىن كۇشەيتۋ ءۇشىن مينيمالدى تالاپتار تەتىگىن جەتىلدىرىپ، التىن ساتىپ الۋ وپەراتسيالارىن تەڭەستىرۋدى ەنگىزدى. ۇيلەستىرىلگەن ءىس-ارەكەتتەردىڭ ناتيجەسىندە ينفلياتسيا وتكەن جىلعى قىركۇيەكتەگى 13 پايىزعا جۋىق كورسەتكىشتەن بيىل مامىردا 10,4 پايىزعا دەيىن باياۋلادى. بيىل ءبىز ينفلياتسيانى 9-11 پايىز ارالىعىندا بولجاپ وتىرمىز. وسىعان بايلانىستى ءبىز 5-ماۋسىمدا بازالىق مولشەرلەمەنى 18 دەن 17 پايىزعا دەيىن تومەندەتتىك، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ۇكىمەتتىڭ وتكەن جىلعى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ اتقارىلۋى تۋرالى ەسەبىن تالقىلاۋ بارىسىندا.
دەگەنمەن، ول ينفلياتسيا ءالى دە ەكى تاڭبالى بولعاندىقتان ينفلياتسيالىق جاعداي تولىق تۇراقتاندى دەپ ايتۋعا ءالى ەرتە ەكەندىگىن باسا ايتتى.
- نەگىزگى تاۋەكەلدەر - گەوساياسي تۇراقسىزدىق پەن ازىق-تۇلىكتىڭ الەمدىك باعاسىنىڭ ءوسۋى. ىشكى تاۋەكەل فاكتورلارى - تۇرعىن-ءۇي كوممۋنالدىق قىزمەتتەر تاريفتەرى مەن جانار-جاعارماي رەفورماسىنىڭ قايتا باستالۋى جانە مونەتارلىق بازانىڭ ءوسۋى. ينفلياتسيانى تۇراقتاندىرۋدىڭ ماڭىزدى فاكتورى - فيسكالدىق كونسوليداتسيا. ۇلتتىق قوردان بولىنەتىن ترانسفەرتتەردى 2,8 تريلليون تەڭگەگە دەيىن شەكتەۋ - ماڭىزدى دەزينفلياتسيالىق فاكتور. ەندى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ كونسوليداتسياسىن ءىس جۇزىندە ىسكە اسىرعان ءجون، - دەدى ۇلتتىق بانك باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، 2025 -جىلى ەلىمىزدىڭ التىن-ۆاليۋتا رەزەرۆتەرى 42,8 پايىزعا ءوستى.