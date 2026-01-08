تۇيەنى كورسە جىلقى نەگە قالتىرايدى؟
استانا.قازاقپارات - قازاقتىڭ اڭىز-ءاپساناسى. ەرتەدە جىلقى: - ءيا، اللا مەنى ەڭ سۇلۋ جانۋار دەيدى. سوندا دا كەيبىر دەنە مۇشەلەرىمدى بۇدان دا سۇلۋ ەتىپ جاساپ بەرسەڭ! - دەپ اللاعا ارىز ايتادى.
- نە كەرەك؟ - دەيدى اللا.
- سيراقتارىم بۇدان دا ۇزىنداۋ جانە سيداڭداۋ بولسا، شاشاسىنا شاڭ جۇقپايتىن جۇيرىك بولار ەدىم. موينىم اققۋدىڭ موينىنداي ۇزىن بولسا، بۇدان دا اسقان كورىكتى بولار ەدىم. ءتوسىم جالپاقتاۋ كەلسە، قازىرگىدەن دە الىمدىراق بولار ەدىم. جوتامدا الىنبايتىن ماڭگى ەر بولسا. سەبەبى ادامدى الىپ جۇرەمىن، - دەپتى.
- بولسىن! - دەگەندە جەرگە «دۇڭك» ەتىپ تۇيە تۇسەدى. اربيعان تۇيەنى كورگەندە جىلقى «سەلك» ەتە قالادى.
- ۇزىن دا سيداڭ اياق، اققۋ مويىن، جالپاق كەۋدە، ارقاسىندا ەرى بار جانۋار وسى بولار. وسىنداي بولعىڭ كەلە مە؟ - دەيدى اللا تاعالا.
- جوق- جوق... - دەيدى جىلقى ءتىلى كۇرمەلىپ.
- ەندەشە مەن جاراتقان مۇسىنىڭە ريزا بول، - دەيدى اللا.
سودان بەرى جىلقى مالى تۇيەنى كورسە، دەنەسى «ءدىر» ەتە قالادى ەكەن.
«الديدەن ەپوسقا دەيىن» كىتابىنان الىندى