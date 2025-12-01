ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:43, 01 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    پۋتيننىڭ ۋيتكوففپەن كەزدەسۋى 2 -جەلتوقسانعا جوسپارلاندى

    استانا. KAZINFORM - رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى دميتري پەسكوۆ جۋرناليستەرگە بەرگەن سۇحباتىندا رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين مەن ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلى ستيۆەن ۋيتكوففتىڭ كەزدەسۋى 2 -جەلتوقسان كۇنى وتەتىنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى تاسس.

    Путин принимает Уиткоффа в Кремле
    Фото: Кремль

    - ءيا، ەرتەڭگە ۋيتكوففپەن كەزدەسۋ جوسپارلانعان. شىن مانىندە، ول بۇل تۋرالى كەشە ءوزى ايتتى، - دەپ جاۋاپ بەردى پەسكوۆ بۇل ماسەلە بويىنشا قويىلعان سۇراققا.

    كرەمل وكىلى كەلىسسوزدىڭ تۇستەن كەيىن وتەتىنىن دە ناقتىلادى.

    - پرەزيدەنت ەرتەڭگى رەسەي-امەريكا بايلانىستارىنا دايىندىق رەتىندە بۇگىن بىرنەشە جەكە كەزدەسۋلەر وتكىزەدى، - دەپ قوستى باسپا ءسوز حاتشىسى.

    بۇعان دەيىن ا ق ش پەن ۋكراينا دەلەگاتسيالارى بەيبىتشىلىك جوسپارى تۋرالى كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتقانى حابارلاندى.

    كەيىننەن ماركو رۋبيو ەكى دەلەگاتسيانىڭ كەلىسسوزى ناتيجەلى وتكەنىن ايتتى.

    اۆتور

    ەركەجان سماعۇلوۆا

    تەگ:
    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار