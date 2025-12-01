پۋتيننىڭ ۋيتكوففپەن كەزدەسۋى 2 -جەلتوقسانعا جوسپارلاندى
استانا. KAZINFORM - رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى دميتري پەسكوۆ جۋرناليستەرگە بەرگەن سۇحباتىندا رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين مەن ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلى ستيۆەن ۋيتكوففتىڭ كەزدەسۋى 2 -جەلتوقسان كۇنى وتەتىنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى تاسس.
- ءيا، ەرتەڭگە ۋيتكوففپەن كەزدەسۋ جوسپارلانعان. شىن مانىندە، ول بۇل تۋرالى كەشە ءوزى ايتتى، - دەپ جاۋاپ بەردى پەسكوۆ بۇل ماسەلە بويىنشا قويىلعان سۇراققا.
كرەمل وكىلى كەلىسسوزدىڭ تۇستەن كەيىن وتەتىنىن دە ناقتىلادى.
- پرەزيدەنت ەرتەڭگى رەسەي-امەريكا بايلانىستارىنا دايىندىق رەتىندە بۇگىن بىرنەشە جەكە كەزدەسۋلەر وتكىزەدى، - دەپ قوستى باسپا ءسوز حاتشىسى.
بۇعان دەيىن ا ق ش پەن ۋكراينا دەلەگاتسيالارى بەيبىتشىلىك جوسپارى تۋرالى كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتقانى حابارلاندى.
كەيىننەن ماركو رۋبيو ەكى دەلەگاتسيانىڭ كەلىسسوزى ناتيجەلى وتكەنىن ايتتى.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا