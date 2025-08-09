ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:05, 09 - تامىز 2025 | GMT +5

    پۋتينمەن كەزدەسۋ 15- تامىز كۇنى الياسكادا وتەدى - ترامپ

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن كەزدەسەتىن ورىن مەن ۋاقىتىن جاريالادى. كەزدەسۋ ا ق ش- تا، الياسكا شتاتىندا، الداعى جۇمادا، ياعني 15- تامىز كۇنى وتەدى، دەپ حابارلايدى BBC.

    Путин и Трамп встретятся в ближайшие дни
    Коллаж: canva

    - مەنىڭ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن كوپتەن كۇتكەن كەزدەسۋىم الداعى جۇمادا، 15- تامىز كۇنى ۇلى شتات - الياسكادا وتەدى. ونىڭ ءمان-جايى تۋرالى ءالى جازامىن. نازار اۋدارعاندارىڭىزعا راحمەت!، - دەپ جازدى ترامپ ءوزىنىڭ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا.

    وسىعان دەيىن ترامپ كەزدەسۋدىڭ وتە تانىمال جەردە وتەتىنىن جاريالاعان بولاتىن. ب ا ق وكىلدەرى، يتاليا، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى، ماجارستان، شۆەيساريا سياقتى جەرلەردى اتادى. پۋتين بولسا، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى ىڭعايلى ەكەنىن ايتتى.

    بۇل ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ اق ۇيگە ورالعانىنان كەيىنگى ترامپ پەن پۋتيننىڭ العاشقى جەكە كەزدەسۋى بولماق. ا ق ش ۆلاديمير پۋتيندى تۇتقىنعا الۋ تۋرالى وردەر بەرگەن حالىقارالىق سوتتىڭ زاڭىن مويىندامايدى.

    رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى يۋري ۋشاكوۆ كەزدەسۋ تۋرالى اقپاراتتى راستادى.

    رەسەي مەن ا ق ش جاقىن كورشىلەر، سول سەبەپتى پۋتين مەن ترامپ كەزدەسۋىنىڭ الياسكادا ءوتۋى اقىلعا قونىمدى، دەدى ۋشاكوۆ.

    ماسكەۋ الياسكادان كەيىنگى پۋتين مەن ترامپتىڭ كەزدەسۋى رەسەيدە وتەدى دەگەن ۇمىتتە. ا ق ش پرەزيدەنتىنە شاقىرتۋ جىبەرىلدى، دەپ قوستى ۋشاكوۆ.

    وسىعان دەيىن ب ۇ ۇ ترامپ پەن پۋتيننىڭ سامميتىن وتكىزۋگە دايىن ەكەنىن مالىمدەگەن بولاتىن.

    تەگ:
    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار