پۋتينمەن كەزدەسۋ 15- تامىز كۇنى الياسكادا وتەدى - ترامپ
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن كەزدەسەتىن ورىن مەن ۋاقىتىن جاريالادى. كەزدەسۋ ا ق ش- تا، الياسكا شتاتىندا، الداعى جۇمادا، ياعني 15- تامىز كۇنى وتەدى، دەپ حابارلايدى BBC.
- مەنىڭ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن كوپتەن كۇتكەن كەزدەسۋىم الداعى جۇمادا، 15- تامىز كۇنى ۇلى شتات - الياسكادا وتەدى. ونىڭ ءمان-جايى تۋرالى ءالى جازامىن. نازار اۋدارعاندارىڭىزعا راحمەت!، - دەپ جازدى ترامپ ءوزىنىڭ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا.
وسىعان دەيىن ترامپ كەزدەسۋدىڭ وتە تانىمال جەردە وتەتىنىن جاريالاعان بولاتىن. ب ا ق وكىلدەرى، يتاليا، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى، ماجارستان، شۆەيساريا سياقتى جەرلەردى اتادى. پۋتين بولسا، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى ىڭعايلى ەكەنىن ايتتى.
بۇل ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ اق ۇيگە ورالعانىنان كەيىنگى ترامپ پەن پۋتيننىڭ العاشقى جەكە كەزدەسۋى بولماق. ا ق ش ۆلاديمير پۋتيندى تۇتقىنعا الۋ تۋرالى وردەر بەرگەن حالىقارالىق سوتتىڭ زاڭىن مويىندامايدى.
رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى يۋري ۋشاكوۆ كەزدەسۋ تۋرالى اقپاراتتى راستادى.
رەسەي مەن ا ق ش جاقىن كورشىلەر، سول سەبەپتى پۋتين مەن ترامپ كەزدەسۋىنىڭ الياسكادا ءوتۋى اقىلعا قونىمدى، دەدى ۋشاكوۆ.
ماسكەۋ الياسكادان كەيىنگى پۋتين مەن ترامپتىڭ كەزدەسۋى رەسەيدە وتەدى دەگەن ۇمىتتە. ا ق ش پرەزيدەنتىنە شاقىرتۋ جىبەرىلدى، دەپ قوستى ۋشاكوۆ.
وسىعان دەيىن ب ۇ ۇ ترامپ پەن پۋتيننىڭ سامميتىن وتكىزۋگە دايىن ەكەنىن مالىمدەگەن بولاتىن.