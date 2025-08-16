پۋتين-ترامپ كەزدەسۋى حالىقارالىق شيەلەنىستى ازايتۋ جولىنداعى ديپلوماتيالىق قادام - ساياساتتانۋشى
استانا. KAZINFORM - پۋتين ءۇشىن ا ق ش پرەزيدەنتىمەن تىكەلەي ديالوگقا قاتىسۋ - بۇل ۋاقىتشا بولسا دا ديپلوماتيالىق جەڭىس. مۇنداي پىكىردى ساياساتتانۋشى قازبەك مايگەلدينوۆ ءبىلدىردى.
- الياسكاداعى پۋتين مەن ترامپ كەزدەسۋىنىڭ قورىتىندىسىن ايتار بولساق، نەگىزى مۇنى ۋكرايناداعى سوعىستى توقتاتۋ ماقساتىندا كوپتەن كۇتكەن كەزدەسۋ دەۋگە بولادى.
بىرىنشىدەن، «ترامپتىڭ سايلاۋالدى ناۋقاندا ۋكرايناداعى سوعىستى تەز ارادا توقتاتامىن» دەگەن ۋادەسى اياسىندا ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ كەزەكتى كەزدەسۋ وتە مە دەپ كوپشىلىگى توپشىلادى. ءبىراق، مۇنداي ناقتى كەلىسىم بولمادى. كەلىسسوزدەر ەكىجاقتى فورماتتا، ەۋروپالىق وداقسىز ءوتتى. سوندىقتان بۇل كەلىسسوزدەر ماسكەۋ مەن ۆاشينگتوننىڭ مۇددەسىنە ساي ءوتتى دەۋگە بولادى. سەبەبى، ونسىز دا وقشاۋ وتىرعان پۋتين ءۇشىن ا ق ش پرەزيدەنتىمەن تىكەلەي ديالوگقا قاتىسۋ - بۇل ۋاقىتشا بولسا دا ديپلوماتيالىق جەڭىس.
ەكىنشىدەن، ا ق ش ءۇشىن ترامپتىڭ ءوز ەلوكتراتى مەن الەمدىك قاۋىمداستىق الدىندا پۋتيندى كەلىسسوز جۇرگىزۋگە قادام جاساتۋ ۇپايى دەسەك تە بولادى، - دەدى ول.
ساراپشى كەلىسسوزدەردىڭ 3 ساعاتقا جۋىق ۋاقىت بويى جابىق ەسىك جاعدايىندا وتكەنىن ايتتى.
- ترامپ كەزدەسۋگە دەيىن ماسكەۋدى ىمىراعا كەلتىرۋ ءۇشىن قاتاڭ ەسكەرتۋ جاساعانىن بىلەمىز. سول ەسكەرتۋدىڭ جالعاسى «سانكسيانى كۇشەيتۋ» دەگەن بولجام بولعان. ياعني، «رەسەي ءۇشىن ونىڭ ۇلكەن سالدارى بولادى» دەگەن ترامپ مالىمدەسى تاعى بار. ءبىراق، كەزدەسۋ فورماتىنا كەلەر بولساق، بۇل جەردە ۋكراينا مۇدەسىنىڭ قانشالىقتى ەسكەرىلگەنى نە ەسكەرىلمەگەنى بەلگىسىز. كەلىسسوزدەردىڭ قورىتىندىسى بويىنشا «تاراپتار تۇسىنىستىككە كەلدى» دەگەن مالىمدەمە عانا جاسالدى.
سوندىقتان مەنىڭ پايىمىمشا، كەلىسسوزدەر ناقتى اياقتالعان جوق. ارى قاراي ۋكراينا جانە باتىس ەلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن جالعاسۋى ءتيىس ەكەنىنىڭ العىشارتى رەتىندە قاراستىرۋعا بولادى. ءبارى ترامپتىڭ زەلەنسكيمەن قانداي ورتاق كەلىسىمگە كەلە الاتىنىنا جانە ۆاشينگتون ۇسىنعان شارتتاردى كيەۆتىڭ ماقۇلداۋ نە ماقۇلداماۋىنا تىكەلەي بايلانىستى، - دەدى ول.
قازبەك مايگەلدينوۆ الداعى ۋاقىتتا ءۇشجاقتى كەزدەسۋ بولۋى ىقتيمال ەكەنىن جوققا شىعارمايدى.
- مۇنداي قادام جاسالسا، وندا كەشەگى كەزدەسۋدىڭ ىلگەرىلەۋىن بايقايمىز. بۇعان دەيىن اق ءۇي رەسەيدىڭ سوعىسىنا جاناما ىقپال ەتكەنى ءۇشىن ءۇندىستان مەن قىتايعا سانكسيالىق تاريفتەر سالعان بولاتىن. ەندى الياسكاداعى ديالوگ ناتيجەسىندە ترامپ قىتايعا قاتىستى ەكونوميكالىق قىسىمدى ازىرشە توقتاتىپ، وسى ماسەلەنى قايتا قاراۋى مۇمكىن ەكەندىگىنە قاتىستى بەيرەسمي اقپارات بار. سوندىقتان ۆاشينگتوننىڭ ماسكەۋگە جاساعان بۇل قادامىن ىمىرا بەلگىسى رەتىندە قاراۋعا بولادى. ەگەر رەسەي شىنىمەن بەيبىت كەلىسىمگە كەلسە، ا ق ش سانكسيالاردى قاتاڭداتپايدى. ياعني، قىتايعا جاسالعان مۇنداي قادام الداعى ۋاقىتتا رەسەيگە دە قولدانىلۋى مۇمكىن دەگەن ويعا جەتەلەيدى. ەڭ ماڭىزدى قايشىلىق - كەلىسسوزدەرگە ۋكراينا تارابىنىڭ شاقىرىلماۋى. ودان كەيىن نەگىزگى تۇيتكىلدى ماسەلەلەر - سوعىستى، اتىستى توقتاتۋ بويىنشا ورتاق مامىلە، قۇجات نەمەسە ناقتى مەرزىم بەلگىلەنبەدى. سوندىقتان الياسكاداعى پۋتين-ترامپ كەزدەسۋى حالىقارالىق شيەلەنىستى ازايتۋ جولىنداعى تەك ديپلوماتيالىق قادام رەتىندە قاراستىرامىز. ال ناتيجەلەر كۇتكەن دەڭگەيدە بولمادى، - دەدى ساياساتتانۋشى.
بۇعان دەيىن ءۇش ساعاتقا جۋىق ۋاقىت كەلىسسوز جۇرگىزگەن ترامپ پەن پۋتين كەلىسىمگە كەلە الماعانىن جازعان ەدىك.