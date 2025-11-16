پۋتين مەن نەتانياحۋ گازا سەكتورىنداعى احۋالدى تالقىلادى
استانا. KAZINFORM — رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين مەن يزرايل پرەمەر- ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ تەلەفون ارقىلى سويلەسىپ، تاياۋ شىعىستاعى احۋالدى، سونىڭ ىشىندە گازا سەكتورىنداعى جاعدايدى تالقىلادى. بۇل تۋرالى كرەملدىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
كرەمل تاراتقان اقپاراتقا سۇيەنسەك، تاراپتار وڭىردەگى جاعداي بويىنشا جان- جاقتى پىكىر الماسقان. ولار گازا سەكتورىنداعى وقيعالاردىڭ ءوربۋىن، اتىستى توقتاتۋ جانە تۇتقىندار الماسۋ جونىندەگى كەلىسىمدى ىسكە اسىرۋ بارىسىن قاراستىردى. بۇدان بولەك، اڭگىمە بارىسىندا يراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسىنا قاتىستى احۋال جانە سيرياداعى تۇراقتاندىرۋ ۇدەرىسىنە جاردەمدەسۋ ماسەلەلەرى دە ءسوز بولعان.
ايتا كەتەيىك، 6- قازاندا يزرايل مەن حاماس دەلەگاتسيالارى مىسىر، قاتار، ا ق ش جانە تۇركيانىڭ اراعايىندىعىمەن گازاداعى قاقتىعىستى رەتتەۋ بويىنشا جاناما كەلىسسوزدەردى قايتا باستاعان ەدى. 9 -قازاندا تاراپتار ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۇسىنعان بەيبىت جوسپاردىڭ العاشقى كەزەڭىن ىسكە اسىرۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويدى. گازاداعى اتىستى توقتاتۋ رەجيمى 10- قازاننان باستاپ كۇشىنە ەندى.
سونداي-اق حاماس پەن دەلدالدار اراسىنداعى كەلىسسوزدىڭ ءبىرىنشى راۋندى وڭ ناتيجەمەن اياقتالعانىن جازعانبىز.
جاسۇلان باقىتبەك ۇلى