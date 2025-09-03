پۋتين مەن كيم چەن ىن كەلىسسوزدەر جۇرگىزدى
ماسكەۋ. KAZINFORM - رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين مەن كورەي حالىق-دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك ىستەر جونىندەگى ءتوراعاسى كيم چەن ىن پەكيندەگى «دياويۋيتاي» رەزيدەنسياسىندا كەلىسسوزدەر جۇرگىزدى.
بۇل تۋرالى اگەنتتىك كوررەسپوندەنتى كرەمل سايتىنا سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.
ولار ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستىڭ اياقتالعانىنا 80 جىل تولۋىنا ارنالعان سالتاناتتى قابىلداۋدى اياقتاعاننان كەيىن ءبىر كولىكتە «دياويۋيتاي» رەزيدەنسياسىنا باردى.
كەلىسسوزدەر 2,5 ساعاتتان استام ۋاقىتقا سوزىلدى. الدىمەن ەكىجاقتى دەلەگاتسيالار قاتىسقان كەلىسسوزدەر ءبىر جارىم ساعاتتان استام ۋاقىتقا جالعاستى. سودان كەيىن ەكى جاق جەكە فورماتتا شامامەن ءبىر ساعاتتىق اڭگىمە جۇرگىزدى.
رەسەي پرەزيدەنتى پۋتين 31- تامىزدان باستاپ قىتايدا ءتورت كۇندىك ساپارمەن ءجۇر.
اۆتور
بەكباۋ تايمانوۆ