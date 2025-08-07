پۋتين بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى ترامپپەن كەزدەسۋگە قولايلى جەر دەپ اتادى
استانا. KAZINFORM - بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى رەسەي- ا ق ش سامميتىن وتكىزۋگە قولايلى جەر اتالدى. بۇل تۋرالى ۆلاديمير پۋتين بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ باسشىسىمەن كرەملدەگى كەزدەسۋىنىڭ قورىتىندىسىندا ايتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform تاسس- قا سىلتەمە جاساپ.
- مۇنداي شارانى ۇيىمداستىرۋعا كومەكتەسۋگە دايىن دوستارىمىز كوپ. سولاردىڭ ءبىرى - بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ پرەزيدەنتى. ءبىز بۇل ماسەلەنى جاقىن ۋاقىتتا شەشەمىز. مەنىڭ ويىمشا، ب ا ءا رەسەي- ا ق ش سامميتىن وتكىزۋگە قولايلى ورىنداردىڭ ءبىرى بولادى، - دەپ ءبولىستى پۋتين.
سونداي-اق كرەمل باسشىسى ۆلاديمير زەلەنسكيمەن كەزدەسۋگە قارسى ەمەس ەكەنىن ايتتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پۋتين ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلى ستيۆەن ۋيتكوففتى كرەملدە قابىلداعان بولاتىن. سونداي-اق ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ءوزىنىڭ ارنايى وكىلى ستيۆ ۋيتكوففتىڭ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن وتكىزگەن كەزدەسۋى تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى.