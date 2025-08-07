ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    19:02, 07 - تامىز 2025 | GMT +5

    پۋتين بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى ترامپپەن كەزدەسۋگە قولايلى جەر دەپ اتادى

    استانا. KAZINFORM - بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى رەسەي- ا ق ش سامميتىن وتكىزۋگە قولايلى جەر اتالدى. بۇل تۋرالى ۆلاديمير پۋتين بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ باسشىسىمەن كرەملدەگى كەزدەسۋىنىڭ قورىتىندىسىندا ايتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform تاسس- قا سىلتەمە جاساپ.

    Путин назвал ОАЭ подходящим местом для его встречи с Трампом
    Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС

    - مۇنداي شارانى ۇيىمداستىرۋعا كومەكتەسۋگە دايىن دوستارىمىز كوپ. سولاردىڭ ءبىرى - بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ پرەزيدەنتى. ءبىز بۇل ماسەلەنى جاقىن ۋاقىتتا شەشەمىز. مەنىڭ ويىمشا، ب ا ءا رەسەي- ا ق ش سامميتىن وتكىزۋگە قولايلى ورىنداردىڭ ءبىرى بولادى، - دەپ ءبولىستى پۋتين.

    سونداي-اق كرەمل باسشىسى ۆلاديمير زەلەنسكيمەن كەزدەسۋگە قارسى ەمەس ەكەنىن ايتتى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پۋتين ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلى ستيۆەن ۋيتكوففتى كرەملدە قابىلداعان بولاتىن. سونداي-اق ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ءوزىنىڭ ارنايى وكىلى ستيۆ ۋيتكوففتىڭ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن وتكىزگەن كەزدەسۋى تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى.

    تەگ:
    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار