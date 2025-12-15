تەگىن بەرىلەتىن جەر تەلىمدەرىنىڭ كەزەگى نەلىكتەن باياۋ - دەپۋتات جاۋابى
الماتى. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى باقىتجان بازاربەك ازاماتتاردىڭ تەگىن الۋعا قۇقىعى بار جەر تەلىمدەرىنىڭ بەرىلۋ ءتارتىبىن ءتۇسىندىردى.
دەپۋتات جەر ۋچاسكەلەرىن بەرۋ نورمالارى جەر كودەكسىنىڭ 50-بابىندا كورسەتىلگەنىن اتاپ ءوتتى. ول بويىنشا جەكە تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسى ءۇشىن - 0,10 گەكتار، اۋىلدىق جەرلەردە وزىندىك قوسالقى شارۋاشىلىق جۇرگىزۋ ءۇشىن - سۋارىلمايتىن جەردە 0,25 گەكتار جانە سۋارمالى جەردە 0,15 گەكتار، باعباندىق، سونداي-اق ساياجاي قۇرىلىسى ءۇشىن - 0,12 گەكتار جەر اقىسىز بەرىلەدى.
- ءبىراق جەر كودەكسىنىڭ 43-بابىنا سايكەس، جەكە تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىن جۇرگىزۋ ءۇشىن جەر تەلىمدەرى ءتىزىم بويىنشا بەرىلەدى. ول ءتىزىمدى ارنايى ەسەپ دەپ اتايدى. جەر بوساعان جاعدايدا ول بەرىلە سالمايدى، سۋ جانە ەلەكتر جەلىسى جۇرگىزىلۋى ءتيىس. ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىممەن قامتاماسىز ەتىلۋ كەرەك. 2022-2023-جىلدارى 53 مىڭ ۋچاسكەگە 40 ميلليارد تەڭگە بولىنگەن بولاتىن. 2023-2024-جىلدارى 50 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى. كەيىن بيۋجەت تاپشىلىعى پايدا بولىپ، بيۋجەت اقشاسى قىسقارتىلدى، ەندى 10 مىڭ ۋچاسكەگە قاراجات ءبولىنىپ وتىر. ول - جەتكىلىكسىز. سوندىقتان الداعى ۋاقىتتا بيۋجەتتى تالقىلاۋ بارىسىندا جەكە تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىن جۇرگىزۋ ءۇشىن بولىنەتىن قاراجاتتى كوبەيتۋدى تالاپ ەتەمىز، - دەدى ول.
باقىتجان بازاربەكتىڭ ايتۋىنشا، قازىر تۇرعىندارعا بوس ۋچاسكە بەرىلسە، سول ازاماتتاردىڭ وزدەرى جاعداي جاسالماعانىنا شاعىم بىلدىرەدى.
- ادامدارعا بوس دالانى بەرە سالمايدى. الدىمەن، ادامداردىڭ قولايلى تۇرۋىنا جاعداي جاسالۋى ءتيىس. ال بۇل جەرلەردە سۋ جانە ەلەكتر جەلىلەرىن تارتۋ ءۇشىن جوبالاۋ-سمەتالىق قۇجاتتاما ازىرلەۋ كەرەك، كەيىن باس جوسپار مەن ەگجەي-تەگجەيلى جوسپارعا وزگەرىس ەنگىزۋىمىز كەرەك. ودان بولەك قۇرىلىس جۇمىستارى جۇرگىزىلەدى - مۇنىڭ بارلىعى ۇلكەن قاراجاتتى تالاپ ەتەدى، - دەدى ول.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا تەگىن 10 سوتىق جەر بەرۋ توقتاتىلعانىن جازعانبىز.