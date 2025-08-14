پۋتين الياسكاداعى سامميتكە دايىندىق جونىندە كەڭەس وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين 15-تامىزدا وتەتىن رەسەي- ا ق ش سامميتىنە دايىندىق اياسىندا ەلدىڭ جوعارعى باسشىلىعى، ۇكىمەت جانە پرەزيدەنت اكىمشىلىگى وكىلدەرىمەن كەڭەس وتكىزدى، دەپ حابارلايدى تاسس.
بۇل تۋرالى جۋرناليستەرگە مەملەكەت باسشىسىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى دميتري پەسكوۆ مالىمدەدى.
ۆنۋكوۆو اۋەجايىنان انكوريدج قالاسىنداعى (الياسكا) ەلمەندورف-ريچاردسون اسكەري بازاسىنا ارنايى يل-96 ۇشاعى ۇشىپ شىقتى. تاسس دەرەگىنشە، بورتتا ۆلاديمير پۋتين مەن دونالد ترامپ اراسىنداعى سامميتتى ۇيىمداستىراتىن الدىن الا دايىندىق توبى بولۋى مۇمكىن.
14- تامىزدا انكوريدجگە رەسەيدىڭ سامميتتى جاريالايتىن، ا ق ش ۆيزاسىن العان جۋرناليستەرى دە بارادى.
اق ءۇيدىڭ حابارلاۋىنشا، دونالد ترامپ جۇما كۇنى تاڭەرتەڭ پۋتينمەن كەزدەسۋ ءۇشىن الياسكاعا ۇشادى. اق ءۇي باسپا ءسوز حاتشىسى كەرولاين ليۆيتتىڭ ايتۋىنشا، ەكى ەل باسشىلارىنىڭ كەلىسسوزدەرىنەن كەيىن ا ق ش جانە رەسەي دەلەگاتسيالارى قاتىساتىن بىرلەسكەن تۇسكى اس، ودان سوڭ ترامپ پەن پۋتيننىڭ ورتاق باسپا ءسوز ءماسليحاتى وتەدى.
بۇعان دەيىن الياسكاداعى كەلىسسوزدەرگە قاتىساتىن رەسەي جانە ا ق ش دەلەگاتسيالارىنىڭ قۇرامى جاريالانعان بولاتىن.