17:26, 06 - تامىز 2025 | GMT +5
پۋتين ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلى ستيۆەن ۋيتكوففتى كرەملدە قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ باسشىسى ۆلاديمير پۋتين ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلى ستيۆەن ۋيتكوففتى قابىلدادى. كەزدەسۋ كرەملدە ءوتتى،
دەپ حابارلايدى Kazinform ر ف پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.
كەلىسسوزدەر جابىق ەسىك جاعدايىندا، باسپا ءسوزدىڭ قاتىسۋىنسىز ءوتىپ جاتىر. كرەمل كەزدەسۋدىڭ كادرلارىن جاريالادى.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلى ستيۆەن ۋيتكوفف ماسكەۋگە كەلگەنىن حابارلاعان بولاتىنبىز.