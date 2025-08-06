ق ز
    پۋتين ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلى ستيۆەن ۋيتكوففتى كرەملدە قابىلدادى

    استانا. KAZINFORM - رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ باسشىسى ۆلاديمير پۋتين ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلى ستيۆەن ۋيتكوففتى قابىلدادى. كەزدەسۋ كرەملدە ءوتتى،

    Путин принимает Уиткоффа в Кремле
    Фото: Кремль

    دەپ حابارلايدى Kazinform ر ف پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

    كەلىسسوزدەر جابىق ەسىك جاعدايىندا، باسپا ءسوزدىڭ قاتىسۋىنسىز ءوتىپ جاتىر. كرەمل كەزدەسۋدىڭ كادرلارىن جاريالادى.

    بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلى ستيۆەن ۋيتكوفف ماسكەۋگە كەلگەنىن حابارلاعان بولاتىنبىز.

