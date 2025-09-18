تيمۋر قۇلىبايەۆتىڭ قورى اعاش وتىرعىزۋ ءۇشىن 1 ميلليارد تەڭگە ينۆەستيتسيا قۇيدى
استانا. KAZINFORM - «سەمەي ورمانى» مەملەكەتتىك تابيعي رەزەرۆاتى، ىلە-الاتاۋ ۇلتتىق تابيعي پاركى جانە ەلوردانىڭ جاسىل بەلدەۋى اۋماقتارىنا 4 ميلليوننان استام اعاش پەن كوشەت وتىرعىزىلادى.
تيمۋر قۇلىبايەۆتىڭ Halyk قورى مەن ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى وسى تۋرالى ىنتىماقتاستىق مەموراندۋمىنا قول قويدى. «Halyk ورمانى» جوباسى اياسىندا قورعا 1 ميلليارد تەڭگە ينۆەستيتسيا سالىندى.
ۇلتتىق باسىمدىق
«قورشاعان ورتاعا ۇقىپتى، جاۋاپتى ءارى جاناشىرلىقپەن قاراۋ - ۇلتتىق يدەولوگيامىزدىڭ اجىراماس بولىگىنە اينالۋعا ءتيىس». قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ حالىققا جولداۋىندا وسىلاي دەگەن ەدى.
«Halyk ورمانى» جوباسى مەملەكەت باسشىسى ايقىنداعان مىندەتتەرمەن ۇندەسىپ، «تازا قازاقستان» ۇلتتىق تۇجىرىمداماسىن جۇزەگە اسىرۋعا ۇلەس قوسادى. قور باستاماسى - تابيعاتتى ايالاۋ مەن جاۋاپكەرشىلىككە نەگىزدەلگەن باعىتتىڭ جالعاسى.
جوبانىڭ ماقساتى مەن ءمانى
باستى مىندەت - ەكولوگيالىق تۇرعىدان وسال ايماقتاردا جاڭا ورمان القاپتارىن قۇرۋ، ورتتەن زارداپ شەككەن ەكوجۇيەلەردى قالپىنا كەلتىرۋ، بيو الۋانتۇرلىلىك پەن ەكولوگيالىق تەپە-تەڭدىكتى ساقتاۋ.
كەيىنگى جىلدارداعى قايعىلى وقيعالاردى ەسكەرسەك، بۇل جوبا ەرەكشە ماڭىزعا يە. ەسكە سالساق، 2023 -جىلعى ماۋسىمدا «سەمەي ورمانى» تابيعي رەزەرۆاتىندا قازاقستان تاريحىنداعى ەڭ الاپات ورمان ءورتى بولدى: 60 مىڭ گەكتاردان اسا اۋماق ورتەندى. بۇل جاعداي ورمان القاپتارىن قالپىنا كەلتىرۋ مەن ەكولوگيالىق اپاتتاردىڭ الدىن الۋ شارالارىن كۇشەيتۋدىڭ قانشالىق ماڭىزدى ەكەنىن كورسەتتى.
مەملەكەتتىك قولداۋ
ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترى ەرلان نىسانبايەۆ «Halyk ورمانى» جوباسى تۋرالى بىلاي دەيدى:
- قورشاعان ورتانى قورعاۋ - تەك ءبىر سالانىڭ مىندەتى ەمەس. بۇل - مەملەكەتتىڭ، بيزنەستىڭ جانە قوعامنىڭ ورتاق ءىسى. ءبىز قازىر تابيعاتتى ساقتاۋ جولىندا شەشۋشى قادامدار جاساۋعا ءتيىسپىز. «Halyk ورمانى» - سونداي يگى باستامالاردىڭ ءبىرى. جوبا تەك ورتتەن زارداپ شەككەن ايماقتاردى قالپىنا كەلتىرىپ قويمايدى، سونىمەن قاتار ەلىمىزدىڭ جاسىل قورىن كوبەيتىپ، كليماتتىق تەپە-تەڭدىكتى ساقتاۋعا ىقپال ەتەدى. بۇل باستاما - ەلدىڭ ستراتەگيالىق تاڭداۋى. ورمان وتىرعىزۋ - عاسىرلىق ءىس، ونىڭ جەمىسىن ۇرپاق كورەدى.
حالىقارالىق كونتەكست
الەم بويىنشا كوگالداندىرۋ كليماتتىڭ وزگەرۋىنە قارسى كۇرەستەگى نەگىزگى قۇرالداردىڭ ءبىرى رەتىندە قاراستىرىلادى. جاڭا ورماندار بيوالۋانتۇرلىكتى ساقتاپ قانا قويماي، جەردىڭ «وتتەكتىك تەپە-تەڭدىگىنە» دە ۇلەس قوسادى. «Halyk ورمانى» جوباسىن جۇزەگە اسىرا وتىرىپ، قازاقستان جاھاندىق ەكولوگيالىق قوزعالىسقا سۇبەلى ۇلەس قوسادى.
قوردىڭ ۇستانىمى
«Halyk» قورى قامقورشىلىق كەڭەسىنىڭ مۇشەسى، Halyk Bank باسقارما ءتورايىمى ءۇمىت شاياحمەتوۆانىڭ ايتۋىنشا، بۇل قارجى تەك اعاش وتىرعىزۋعا عانا ەمەس، سونىمەن قاتار جاسىل ايماقتاردى كۇتىپ-باپتاۋعا جانە ەكولوگيالىق ءبىلىم بەرۋ جوبالارىنا دا جۇمسالماق.
- ءبىز ءۇشىن قازاقستاننىڭ تابيعي بايلىعىن ساقتاۋ اسا ماڭىزدى. «Halyk ورمانى» - ەكولوگيالىق قاۋىپسىزدىك پەن ەل بولاشاعىنا سالىنعان ينۆەستيتسيا. ءبىز مەملەكەتپەن جانە قوعاممەن كۇش بىرىكتىرىپ، ۇلت پەن بولاشاق ۇرپاقتىڭ ساۋلىعى ءۇشىن ەڭبەك ەتىپ كەلەمىز. بۇل جوبا - كەلەر ۇرپاققا قالدىراتىن ەڭ قىمبات مۇرامىزدىڭ ءبىرى. بۇل جاي عانا اعاش وتىرعىزۋ ەمەس، قازاقستان تابيعاتىن قورعاۋعا جاسالعان ماڭىزدى قادام. قوردىڭ قولداۋى مەن قوعامنىڭ بەلسەندىلىگى ارقاسىندا ەلىمىزدەگى ەكولوگيالىق جاعدايدى جاقسارتا الامىز دەپ سەنەمىن، - دەدى ول.
جۇيەلى جۇمىس
«Halyk ورمانى» جوباسى - قوردىڭ جۇيەلى ەكولوگيالىق جۇمىسىنىڭ جالعاسى. 2025 -جىلعى كوكتەمدە GreenAct ەكوچەللەندجى ىسكە قوسىلىپ، ازاماتتار مەن ۇيىمداردىڭ ۇزدىك ەكولوگيالىق باستامالارىن قولداۋعا باعىتتالدى. جوباعا ەلدىڭ جەتەكشى كومپانيالارى مەن بەلسەندىلەرى قاتىسىپ، ونداعان تىڭ يدەيا ۇسىندى.
بۇعان دەيىن قور GreenAct اياسىندا مىڭداعان قازاقستاندىقتى بىرىكتىرگەن ەكولوگيالىق اكسيالار وتكىزگەن بولاتىن. ىلە- الاتاۋ ۇلتتىق پاركىندە ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستىڭ باتىرلارىنا ارناپ 3500 شىرشا، ال الماتىنىڭ ورتالىق ساياباعىندا الما اعاشتارى وتىرعىزىلدى. بۇل شارالار ەكولوگيالىق مادەنيەتتى دامىتۋ مەن تۇراقتى دامۋ قاعيداتتارىن دارىپتەۋدىڭ ماڭىزدى قادامىنا اينالدى.
ۇندەۋ
«Halyk» قورى ۆولونتەرلەر مەن تابيعاتقا بەيجاي قارامايتىن بارلىق ازاماتتى «Halyk ورمانى» جوباسىنا قوسىلۋعا شاقىرادى. ءاربىر ادامنىڭ قولداۋى ەلدەگى جاسىل ايماقتاردىڭ ارتۋىنا جانە ەكولوگيانى ساقتاۋعا جەكە ۇلەس قوسۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
اۆتور
گۇلنۇر عازيز قىزى