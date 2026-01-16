تيكتوك ادام جاسىن تەكسەرۋ جۇيەسىن ەنگىزەدى
استانا. قازاقپارات - TikTok الداعى اپتالاردا 16 جاسقا تولماعان قولدانۋشىلاردىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەرگە كىرۋىن شەكتەۋگە ۇندەۋلەردىڭ ارتۋىنا بايلانىستى ەۋروپالىق وداقتا جاس تەكسەرۋدىڭ جاڭا تەحنولوگياسىن ەنگىزە باستايدى.
سوڭعى جىل ىشىندە ە و- دا پيلوتتىق سىناقتان بايقاتپاي وتكىزىلگەن جۇيە تىركەۋلىك جازبانىڭ 13 جاسقا تولماعان پايدالانۋشىعا تيەسىلى ەكەنىن تەكسەرۋ ءۇشىن پروفيل اقپاراتىن، جاريالانعان بەينەلەردى جانە مىنەز-قۇلىق سيگنالدارىن تالداپ وتىر.
The Guardian-نىڭ حابارلاۋىنشا، جۇيە پروبلەمالى دەپ بەلگىلەگەن تىركەۋلىك جازبالارىن مودەراتور ماماندار تەكسەرەدى، ءبىراق ولار بۇعاتتالمايدى. ايتا كەتۋ كەرەك، ۇلى بريتانياداعى پيلوتتىق جوبا مىڭداعان تىركەۋلىك جازبانىڭ جويىلۋىنا اكەلدى.
TikTok جاڭا تەحنولوگيا ە و نورماتيۆتىك تالاپتارىنا سايكەس ارنايى جاسالعانىن حابارلادى. جۇيەنى ازىرلەۋ پروتسەسى بارىسىندا كومپانيا ە و- دا قۇپيالىلىقتى جەتەكشى رەتتەۋشى ورگان -يرلانديانىڭ دەرەكتەردى قورعاۋ كوميسسياسىمەن بىرلەسىپ جۇمىس ىستەدى.
ەۋروپا پارلامەنتى الەۋمەتتىك جەلىلەردى پايدالانۋ ءۇشىن جاس شەكتەۋلەرىن ەنگىزۋدى تالاپ ەتىپ وتىر، ال دانيا 15 جاسقا تولماعاندارعا الەۋمەتتىك جەلىلەردى پايدالانۋعا تىيىم سالعىسى كەلەدى.
ەسكە سالا كەتسەك، ەۋروپارلامەنت قاراشا ايىنىڭ سوڭىندا 16 جاسقا دەيىنگى بالالارعا الەۋمەتتىك جەلىلەردى پايدالانۋعا تىيىم سالۋ جونىندە رەزوليۋتسيانى بەكىتتى.
بۇعان دەيىن Meta جاڭا ادامنىڭ جاسىن تەكسەرۋ جۇيەسىن ەنگىزىپ جاتقانىن جازعان ەدىك.
بۇل الەۋمەتتىك جەلىنىڭ جانە ونىڭ پايدالانۋشىلارىنىڭ بۇكىل الەم بويىنشا بالالاردى قورعاۋ ەرەجەلەرىن ساقتاۋىن جەڭىلدەتەدى.