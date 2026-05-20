قاسىم-جومارت توقايەۆ تاۋەلسىزدىك سارايىندا كەنيا پرەزيدەنتىن قارسى الدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن كەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ۋيليام رۋتونى تاۋەلسىزدىك سارايىندا رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى.
تاۋەلسىزدىك سارايىنا كەلگەن مارتەبەلى مەيماندى قاسىم-جومارت توقايەۆ قارسى الدى. پرەزيدەنتتەر ءبىر-بىرىنە رەسمي دەلەگاتسيا مۇشەلەرىن تانىستىردى.
وسىدان كەيىن مارتەبەلى مەيماننىڭ ساپارىنا وراي ساپ تۇزەگەن قۇرمەت قاراۋىلىنىڭ باستىعى مەملەكەت باسشىلارىنا سالەمدىك بايانات بەردى. پرەزيدەنت وركەسترى ەكى ەلدىڭ مەملەكەتتىك ءانۇرانىن ورىندادى.
ءانۇرانداردى تىڭداپ بولعاننان كەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن كەنيا پرەزيدەنتى كىلەمشە بويىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك تۋىنا قاراي ءجۇردى.
ونىڭ الدىنا كەلگەندە مەيمان توقتاپ، باسىن ءسال ءيىپ، ءوزىنىڭ قۇرمەتىن ءبىلدىردى. سونان سوڭ مەملەكەت باسشىلارى قۇرمەتتى قاراۋىل ساپىنىڭ بويىمەن ءجۇردى. قۇرمەتتى قاراۋىل باستىعىمەن قوشتاستى.
جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدەر بارىسىندا ەكى ەلدىڭ ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىعىن دامىتۋ پەرسپەكتيۆاسى تالقىلانادى. سونىمەن قاتار ءبىرقاتار قۇجاتقا قول قويىلادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، كەشە ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن ۋيليام ساموەي رۋتونى سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆ استانا اۋەجايىندا قارسى الدى.