    11:00, 08 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    تىكەلەي ەفير: پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قازاقستان حالقىنا جولداۋى

    استانا. KAZINFORM - پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسى باستالدى. جيىنعا سەنات پەن ءماجىلىس دەپۋتاتتارى، ورتالىق مەملەكەتتىك ورگاندار باسشىلارى، ۇلتتىق قۇرىلتاي مۇشەلەرى، قوعام وكىلدەرى مەن ەڭبەككەرلەر قاتىسىپ وتىر.

    LIVE. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауы
    Фото: Kazinform

    ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قازاقستان حالقىنا بيىلعى جولداۋى ستراتەگيالىق ماڭىزى بار باعىتتارعا ارنالادى. ونىڭ ىشىندە مەملەكەتتىك باسقارۋ مەن ەكونوميكادا تيىمدىلىگىن دالەلدەگەن سيفرلاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكتى ەنگىزۋ ماسەلەلەرى باستى ورىنعا شىعادى. سونىمەن قاتار ىشكى نارىقتى دامىتۋ، جوعارى قوسىلعان قۇنى بار ءونىم ءوندىرۋدى ىنتالاندىرۋ، ازىق- تۇلىك، ەنەرگەتيكالىق جانە كولىك قاۋىپسىزدىگىن نىعايتۋ ماسەلەلەرىنە باسىمدىق بەرىلەدى. دەنساۋلىق ساقتاۋ، ءبىلىم بەرۋ جانە ەكولوگيا سالاسىنداعى الەۋمەتتىك رەفورمالارعا دا ەرەكشە نازار اۋدارىلماق.

    ايتا كەتەيىك، جولداۋدىڭ ونلاين ترانسلياتسياسى Jibek Joly ەفيرىندە، سونداي-اق تەلەارنانىڭ YouTube ارناسىندا ءجۇرىپ جاتىر.

    Kazinform سايتى تىكەلەي ەفيرمەن قاتار، جازباشا ترانسلياتسيا دا جاسايدى.

    سونداي-اق جولداۋ ءماتىنىن اگەنتتىكتىڭ تەلەگرام ارناسىنان وقۋعا بولادى.

     

    بيلىك جانە ساياسات مەملەكەت باسشىسى قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ جولداۋ-2025
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
