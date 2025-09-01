تيانجيندەگى ش ى ۇ سامميتىندە 20 قۇجاتقا قول قويىلدى
استانا. KAZINFORM - شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا 20 قۇجات قابىلداندى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا مىناداي قۇجاتتارعا قول قويىلدى:
1. شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ تيانجين دەكلاراتسياسى؛
2. شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسى وتىرىسىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قۇجاتتاردى بەكىتۋ تۋرالى شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ شەشىمى؛ - شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ 2035 -جىلعا دەيىنگى دامۋ ستراتەگياسى؛ - شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمى كەڭىستىگىندە ەكسترەميستىك يدەولوگياعا قارسى ءىس-قيمىلدىڭ 2026-2030 -جىلدارعا ارنالعان باعدارلاماسى؛ - شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ ەنەرگەتيكالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋدىڭ 2030 -جىلعا دەيىنگى كەزەڭگە ارنالعان ستراتەگياسىن ىسكە اسىرۋدىڭ جول كارتاسى؛
3. شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ لاوس حالىق دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنا شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ ديالوگ بويىنشا سەرىكتەسى مارتەبەسىن بەرۋ تۋرالى شەشىمى؛
4. شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ تاۋەلسىز مەملەكەتتەر دوستاستىعى جانىنداعى بايقاۋشى مارتەبەسىن الۋى بويىنشا شەشىمى؛
5. شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ «شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ سەرىكتەسى» مارتەبەسى تۋرالى شەشىمى؛
6. شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ شولپان-اتا قالاسىن 2025-2026 -جىلدارى شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ تۋريستىك جانە مادەني استاناسى دەپ جاريالاۋ تۋرالى شەشىمى؛
7. شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ ش ى ۇ باس حاتشىسىنىڭ قۇجاتتارعا قول قويۋ وكىلەتتىلىگى تۋرالى شەشىمى؛ - شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمى مەن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى اراسىنداعى شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمى حاتشىلىعىنىڭ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنا كەلۋ شارتتارى تۋرالى 2004 -جىلعى 17-ماۋسىمداعى كەلىسىمىنە حاتتاما؛ - شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمى حاتشىلىعى مەن «روسكونگرەسس» قورى اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم؛
8. شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ وتكەن جىلعى قىزمەتى تۋرالى باياندامانى بەكىتۋ تۋرالى شەشىمى؛ - شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمى باس حاتشىسىنىڭ شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ وتكەن جىلعى قىزمەتى تۋرالى بايانداماسى؛ - شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمى وڭىرلىك تەرروريزمگە قارسى قۇرىلىمى كەڭەسىنىڭ شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمى وڭىرلىك تەرروريزمگە قارسى قۇرىلىمىنىڭ 2024 -جىلعى قىزمەتى تۋرالى بايانداماسى.
9. شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر اراسىنداعى شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ ەسىرتكىگە قارسى ورتالىعى تۋرالى كەلىسىمى؛
10. شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ قاۋىپسىزدىكتىڭ سىن- قاتەرلەرىنە قارسى ءىس-قيمىل جونىندەگى امبەباپ ورتالىعى جونىندەگى شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر اراسىنداعى كەلىسىم؛
11. شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستىڭ اياقتالۋىنا جانە بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ قۇرىلعانىنا 80 جىل تولۋىنا وراي مالىمدەمەسى؛
12. شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ سيفرلىق ەكونوميكا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ جونىندەگى مالىمدەمەسى؛
13. شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ ەنەرگەتيكانى ورنىقتى دامىتۋ بويىنشا ىنتىماقتاستىق تۋرالى مالىمدەمەسى؛
14. شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ «جاسىل» ونەركاسىپ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى مالىمدەمەسى؛
15. شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى تەرەڭدەتۋ تۋرالى مالىمدەمەسى؛
16. شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ كوپجاقتى ساۋدا جۇيەسىن قولداۋ تۋرالى مالىمدەمەسى؛
17. شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ ەسىرتكىنىڭ الەمدىك ماسەلەلەرىن ءتيىمدى شەشۋ جانە وعان قارسى كۇرەس ىسىندەگى مالىمدەمەسى؛
18. شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ عىلىمي- تەحنيكالىق جانە يننوۆاتسيالىق ىنتىماقتاستىق جونىندەگى مالىمدەمەسى؛
19. شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ ۋاكىلەتتى مينيسترلىكتەرى مەن ۆەدومستۆولارى باسشىلارىنىڭ ورنىقتى دامۋ سالاسىنداعى ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ تۋرالى مالىمدەمەسى؛
20. شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمى مەن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى اراسىنداعى شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمى حاتشىلىعىنىڭ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنا كەلۋ شارتتارى تۋرالى 2004 -جىلعى 17-ماۋسىمداعى كەلىسىمىنە حاتتاما.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ش ى ۇ-عا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا ءسوز سويلەدى.
پرەزيدەنت قازاقستان ش ى ۇ-نىڭ قاۋىپسىزدىك سىن-قاتەرلەرىمەن كۇرەس جونىندە ءتورت ورتالىق قۇرۋ باستاماسىن قولدايتىنىن جەتكىزدى.
مەملەكەت باسشىسى ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى سۇيەمەلدەيتىن ش ى ۇ كەڭسەسىن قۇرۋدى ۇسىندى.