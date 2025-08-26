تيانجيندەگى ش ى ۇ سامميتىنە الەم كوشباسشىلارىنان كىمدەر كەلەدى
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلعى 31-تامىز – 1-قىركۇيەك ارالىعىندا قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ تيانجين قالاسىندا شانحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ (ش ى ۇ) 25 جىلدىق مەرەيتويلىق سامميتى وتەدى.
ءىس-شاراعا 20 دان استام مەملەكەتتىڭ باسشىسى، سونداي-اق 10 حالىقارالىق ۇيىمنىڭ جەتەكشىلەرى قاتىسادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.
ش ى ۇ- نىڭ جوعارعى ورگانى - مەملەكەت باسشىلارى كەڭەسىنىڭ وتىرىسى
تيانجين سامميتى ش ى ۇ- نىڭ جوعارعى ورگانى - مەملەكەت باسشىلارى كەڭەسىنىڭ كەزەكتى وتىرىسى بولماق. ۇيىم جارعىسىنا سايكەس، ءدال وسى ورگان ستراتەگيالىق باسىمدىقتاردى ايقىندايدى، نەگىزگى قىزمەت باعىتتارىن بەكىتەدى، ۇيىمنىڭ ىشكى دامۋى مەن حالىقارالىق سەرىكتەستەرمەن ءوزارا ءىس-قيمىلىنا قاتىستى نەگىزگى شەشىمدەر قابىلدايدى.
كەڭەس قۇرامىنا ش ى ۇ- عا مۇشە 10 مەملەكەتتىڭ كوشباسشىلارى كىرەدى، ياعني قازاقستان، قىتاي، قىرعىزستان، بەلارۋس، ءۇندىستان، يران، پاكىستان، رەسەي، تاجىكستان جانە وزبەكستان. قورىتىندى قۇجاتتى قابىلداۋ ءۇشىن بارلىق مەملەكەت باسشىسى قاتىسۋى قاجەت.
الداعى سامميتتە ەكى ماڭىزدى قۇجاتقا قول قويىلماق:
- «مەملەكەت باسشىلارى كەڭەسىنىڭ تيانجين دەكلاراتسياسى»؛
- «ش ى ۇ- نىڭ الداعى ونجىلدىققا ارنالعان دامۋ ستراتەگياسى».
اتالعان قۇجاتتار 2035-جىلعا دەيىنگى ۇزاقمەرزىمدى جوسپارلاۋدىڭ نەگىزىنە اينالادى.
ءۇندىستان پرەمەرىنىڭ جەتى جىلدان كەيىنگى قىتايعا ساپارى
ءۇندىستان پرەمەر-ءمينيسترى نارەندرا موديدىڭ سامميتكە قاتىسۋى حالىقارالىق قاۋىمداستىقتىڭ ايرىقشا نازارىن اۋداردى. بۇل ونىڭ سوڭعى جەتى جىلداعى قىتايعا العاشقى ساپارى بولماق.
قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى گو تسزياكۋننىڭ ايتۋىنشا، قىتاي تاراپى موديدىڭ تيانجينينگە كەلۋىن قۇپتايدى. بۇل ساپار ەكىجاقتى بايلانىستى نىعايتۋ جولىنداعى ماڭىزدى قادام رەتىندە قاراستىرىلىپ وتىر.
ەسكە سالا كەتەيىك، 19-تامىزدا قىتاي مەن ءۇندىستان سىرتقى ىستەر مينيسترلەرى كەلىسسوز وتكىزىپ، قارىم-قاتىناستىڭ وڭ قارقىنىن ساقتاۋ، ۇكىمەتارالىق ديالوگ پەن الماسۋ مەحانيزمىن قايتا جانداندىرۋ، سونداي-اق ەكى ەل اراسىنداعى ساۋدا-ينۆەستيتسيالىق اعىندى دامىتۋعا ۋاعدالاسقان بولاتىن.
جوعارى مارتەبەلى قوناقتار
ق ح ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىندە 22-تامىزدا وتكەن بريفينگتە ءمينيستردىڭ كومەكشىسى ليۋ بين سامميتكە شاقىرىلعان مەملەكەت باسشىلارىنىڭ ءتىزىمىن جاريالادى:
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
- بەلارۋس رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى الەكساندر لۋكاشەنكو
- ءۇندىستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى نارەندرا مودي
- يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيان
- قىرعىز رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ
- پاكىستان يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى شاحباز شاريف
- رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين
- تاجىكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ەمومالي راحمون
- وزبەكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆ
- موڭعوليا پرەزيدەنتى ۋحنااگين حۋرەلسۋح
- ازەربايجان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ
- ارمەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيان
- كامبودجا كورولدىگىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى حۋن مانەت
- مالديۆ رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى موحامەد مۋيززۋ
- نەپال فەدەراتيۆتىك دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى كپ شارما ولي
- تۇركيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعان
- مىسىر اراب رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى مۋستافا مادبۋلي
- تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆ
- يندونەزيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى پرابوۆو سۋبيانتو
- لاوس حالىق-دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ءارى حالىق-ريەۆوليۋتسيالىق پارتياسى ورتالىق كوميتەتىنىڭ باس حاتشىسى تحونگلۋن سيسۋليت
- مالايزيا پرەمەر-ءمينيسترى انۆار يبراگيم
- ۆەتنام سوتسياليستىك رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى فام مين چين
حالىقارالىق ىقپالداستىق
بۇگىندە ش ى ۇ، ب ۇ ۇ جانە ونىڭ مامانداندىرىلعان اگەنتتىكتەرىمەن، سونداي-اق ت م د، ۇ ق ش ۇ، اسەان، ە ى ۇ، ا و س ش ك، ە ە ك، اراب مەملەكەتتەرى ليگاسى، حالىقارالىق قىزىل كرەست كوميتەتى جانە وزگە دە حالىقارالىق ۇيىمدار مەن بىرلەستىكتەرمەن ىنتىماقتاستىق ورناتقان.
ق ح ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ اقپاراتىنا سايكەس، الداعى تيانجينيندەگى سامميتكە كەلەسى تۇلعالار شاقىرىلدى:
- بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ (ب ۇ ۇ) باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەرريش
- شانحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ (ش ى ۇ) باس حاتشىسى نۇرلان ەرمەكبايەۆ
- ش ى ۇ ايماقتىق لاڭكەستىككە قارسى قۇرىلىمىنىڭ اتقارۋشى كوميتەتىنىڭ ديرەكتورى ۋلاربەك شارشەيەۆ
- تاۋەلسىز مەملەكەتتەر دوستاستىعىنىڭ (ت م د) باس حاتشىسى سەرگەي لەبەديەۆ
- وڭتۇستىك-شىعىس ازيا مەملەكەتتەرى قاۋىمداستىعىنىڭ (ا س ە ا ن) باس حاتشىسى كاو كيم حوۋرن
- ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ (ۇ ق ش ۇ) باس حاتشىسى يمانعالي تاسماعامبەتوۆ
- ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ (ە ى ۇ) باس حاتشىسى اساد حان
- ازياداعى ءوزارا ءىس-قيمىل جانە سەنىم شارالارى جونىندەگى كەڭەستىڭ (ا و س ش ك) باس حاتشىسى قايرات سارىباي
- ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيا (ە ە ك) القاسىنىڭ ءتوراعاسى باقىتجان ساعىنتايەۆ
- ازيا ينفراقۇرىلىمدىق ينۆەستيتسيالار بانكىنىڭ (ا ي ي ب) پرەزيدەنتى - تسزين ليتسيۋن.
ەسكە سالايىق، ش ى ۇ سامميتى كۇزدە قىتايدىڭ تتيانجين قالاسىندا وتەدى.
سونداي-اق قازاقستان-قىتاي بايلانىسى بويىنشا تيانجيندە وتەتىن ش ى ۇ ساميتى جايلى شولۋ جاساعان ەدىك.
ودان بولەك، تيانجين سامميتى بارىسىندا ش ى ۇ- نىڭ 2035-جىلعا دەيىنگى دامۋ ستراتەگياسى قابىلدانادى.