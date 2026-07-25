پۋتين توقايەۆپەن كەزدەسۋدە ەكى ەلدىڭ ستراتەگيالىق ارىپتەستىگىن جوعارى باعالادى
استانا. KAZINFORM - ۆلاديمير پۋتين ەكى ەل حالىقارالىق ارەنادا جانە وڭىرلىك ۇيىمدار اياسىندا بەلسەندى قارىم- قاتىناستى جولعا قويعانىنا نازار اۋداردى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
بيىل رەسەي ۇ ق ش ۇ- عا، ال قازاقستان - ە ا ە و- عا ءتوراعالىق ەتەدى. سونىمەن قاتار ۆلاديمير پۋتين قازاقستان مەن رەسەيدىڭ تاريحي تامىرلاستىعى تۋرالى ءسوز قوزعادى.
— بۇگىن گوسپيتالگە ارنايى بارعانىڭىزدى بىلەمىن. ومبى ءسىز ءۇشىن رەسەيدىڭ قاتارداعى قالاسى ەمەس. بۇل جەردە ءسىزدىڭ اكەڭىز 1945 -جىلى قىستا اۋىر جاراقاتتان كەيىن ەم-دوم العان. ءبىز ۇلى وتان سوعىسى مەن حالقىمىزدىڭ ناتسيزمدى جەڭۋگە قوسقان ۇلەسىن ءاردايىم ەستە ساقتايمىز. قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى، سىزبەن جۇزدەسكەنىمىزگە قۋانىشتىمىز، - دەدى رەسەي پرەزيدەنتى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا مەملەكەتتەر باسشىلارى ساۋدا- ەكونوميكالىق بايلانىستاردى ودان ءارى نىعايتۋ، سونىڭ ىشىندە ەنەرگەتيكا، كولىك-لوگيستيكا، عارىش، اۋىل شارۋاشىلىعى سالالارىنداعى بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ پەرسپەكتيۆاسىن ەگجەي- تەگجەيلى تالقىلادى. بۇدان بولەك، پرەزيدەنتتەر حالىقارالىق جانە وڭىرلىك كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەر جونىندە پىكىر الماستى.
— ەلدەرىمىزدىڭ ىنتىماقتاستىعى تابىستى دامىپ كەلەدى. ءسوز جۇزىندە ەمەس، ءىس جۇزىندە ستراتەگيالىق سيپاتقا يە بولدى. ونى ۇدايى ءوسىپ كەلە جاتقان تاۋار اينالىمىنىڭ دەڭگەيىنەن اڭعارۋعا بولادى. وتكەن جىلى ەكىجاقتى ساۋدا- ساتتىق شامامەن 28 ميلليارد دوللاردى قۇرادى، ال بيىلعى بەس ايدا، ءبىزدىڭ ستاتيستيكالىق مالىمەتىمىزگە سايكەس، تاعى دا 4 پايىزدان اسا ءوستى. بۇل قارقىندى ديناميكا كەلەشەگىمىز جارقىن ەكەنىن كورسەتەدى. سونىمەن قاتار وعان ينۆەستيتسيا دا ىقپال ەتەدى. ويتكەنى ينۆەستيتسيا الداعى كۇنگە جاعداي جاساپ، كورسەتكىشتەردى ايقىندايدى. بۇل رەتتە دە اۋىز تولتىرىپ ايتارلىق جەتىستىكتەرىمىز از ەمەس. سەبەبى رەسەي كاسىپورىندارىنىڭ، رەسەيلىك بيزنەسمەندەردىڭ قاتىسۋىمەن جالپى ينۆەستيتسيا كولەمى 30 ميلليارد دوللار بولاتىن 70 جوبا ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. رەسەي — قازاقستان ەكونوميكاسىنىڭ ەڭ ءىرى ينۆەستورى. ارىپتەستىگىمىز ءارتۇرلى باعىتتا ءوربىپ كەلەدى. ماسەلەن، مەتاللۋرگيا ونەركاسىبى، ماشينا جاساۋ، ەنەرگەتيكا، فارماتسيەۆتيكا سەكىلدى باسقا دا سالالار قامتىلعان، — دەدى ۆلاديمير پۋتين.
بۇدان بولەك، رەسەي پرەزيدەنتى مادەني-گۋمانيتارلىق قارىم-قاتىناستى نىعايتۋ ماسەلەسىنە توقتالدى.
— گۋمانيتارلىق بايلانىستار سالاسىنداعى ىقپالداستىعىمىز وتە ماڭىزدى. بۇل ورايدا، البەتتە، ءبىلىم سالاسى الدىڭعى ورىنعا شىعادى. قازاقستاننىڭ مىڭداعان ازاماتى رەسەيلىك جوعارى وقۋ ورىندارىندا ءبىلىم الىپ ءجۇر. ومبىدا قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ فيليالى اشىلعانىن اتاپ وتكىم كەلەدى. رەسەيلىك ستۋدەنتتەرگە 100 مەملەكەتتىك ستيپەنديا ۇسىنىلعانى ءۇشىن العىس ايتامىز. ولار اقىسىز نەگىزدە ءبىلىم الىپ جاتىر، — دەدى رەسەي باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قازاقستان- رەسەي ءوڭىرارالىق ىنتىماقتاستىق فورۋمىنا قاتىسۋ ءۇشىن ومبىعا باردى.