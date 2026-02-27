تۇيە سۇلۋلىعى بايقاۋىنان 20 جانۋار شەتتەتىلدى
استانا. KAZINFORM - ومان سۇلتاندىعىنىڭ ءال-مۋساننا ءۋالاياتىندا وتكەن Camel Beauty Show 2026 فەستيۆالىندە 20 تۇيە كوسمەتيكالىق ارالاسۋ بەلگىلەرى انىقتالعاننان كەيىن جارىستان شەتتەتىلدى.
Daily Mail باسىلىمىنىڭ جازۋىنشا، بايقاۋ ۆەتەرينارلارى جانۋارلاردىڭ سىرت كەلبەتىنە جاساندى وزگەرىستەر ەنگىزىلگەنىن انىقتاعان. وسىعان بايلانىستى اتالعان تۇيەلەردىڭ شوۋعا ءارى قاراي قاتىسۋىنا تىيىم سالىندى.
پارسى شىعاناعى ەلدەرىندە تۇيە سۇلۋلىعى بايقاۋلارى مادەني جانە تاريحي مۇرانى ايشىقتايتىن ماڭىزدى شارا سانالادى. ايماقتاعى تۇيە فەستيۆالدەرىنىڭ جۇلدە قورى ونداعان ميلليون دوللارعا دەيىن جەتۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن ساۋد ارابياسىندا تۇيەلەرگە ارنايى پاسپورت ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىرعانى حابارلانعان ەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، 2025 -جىلعى قىركۇيەكتە قازاقستاندا «الەمدەگى ەڭ ۇلكەن تۇيە كەرۋەنى» اتتى بىرەگەي مادەني ءىس-شارا ءوتىپ، الەمدىك رەكورد ورناتۋعا تالپىنىس جاسالدى.