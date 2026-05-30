KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    پۋتين: قازاقستان مەن رەسەيدى تۋىستىق قارىم-قاتىناس بايلانىستىرادى

    استانا. KAZINFORM - رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارىن قورىتىندىلاي كەلە، ەكى جاقتى قارىم-قاتىناستا گۋمانيتارلىق بايلانىس ەرەكشە ءرول اتقاراتىنىن مالىمدەدى. بۇل ەكى ەل مەن حالىقتار اراسىنداعى ۇزاقمەرزىمدى سەنىمدى نىعايتادى.

    а
    Фото: Ақорда

    - ەكى ەل مەن ازاماتتار اراسىنداعى تىعىز، تاتۋ كورشىلىك، ءىس جۇزىندە تۋىستىق قارىم-قاتىناستى ساقتاۋ وتە ماڭىزدى. بۇل ەكى ەل اراسىنداعى ۇزاق مەرزىمدى تاريحي پەرسپەكتيۆاعا سەنىم دەڭگەيىن قالىپتاستىرادى، - دەدى پۋتين.

    رەسەي پرەزيدەنتى سونداي-اق قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ جوعارى دەڭگەيىن اتاپ ءوتتى.

    - بىزدە ساۋدا اينالىمى رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتتى. 20 ميلليارد دوللاردان استى جانە بۇل ودان ءارى وسۋگە وڭ تەندەنتسيا كورسەتەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.

    پۋتيننىڭ ايتۋىنشا، استاناداعى كەلىسسوزدەر تەك اعىمداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ ناتيجەلەرىن قورىتىندىلاۋعا عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ىنتىماقتاستىقتىڭ بولاشاق باعىتتارىن انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەردى. ناقتىراق ايتقاندا، تاراپتار قازاقستان-رەسەي ىنتىماقتاستىعىنىڭ جەتى نەگىزگى باعىتىن بەلگىلەدى.

    رەسەي مەن قازاقستان ءىس جۇزىندە بارلىق ەسەپ ايىرىسۋدى ۇلتتىق ۆاليۋتادا جۇرگىزەدى، بۇل ءوزارا ساۋدانى سىرتقى اسەردەن قورعاۋعا كومەكتەسەدى. بۇل تۋرالى استانادا قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆپەن بولعان كەلىسسوزدەن كەيىنگى بريفينگىدە رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين ءمالىم ەتتى.

    بيلىك جانە ساياسات ىقپالداستىق
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور