پۋتين: قازاقستان مەن رەسەيدى تۋىستىق قارىم-قاتىناس بايلانىستىرادى
استانا. KAZINFORM - رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارىن قورىتىندىلاي كەلە، ەكى جاقتى قارىم-قاتىناستا گۋمانيتارلىق بايلانىس ەرەكشە ءرول اتقاراتىنىن مالىمدەدى. بۇل ەكى ەل مەن حالىقتار اراسىنداعى ۇزاقمەرزىمدى سەنىمدى نىعايتادى.
- ەكى ەل مەن ازاماتتار اراسىنداعى تىعىز، تاتۋ كورشىلىك، ءىس جۇزىندە تۋىستىق قارىم-قاتىناستى ساقتاۋ وتە ماڭىزدى. بۇل ەكى ەل اراسىنداعى ۇزاق مەرزىمدى تاريحي پەرسپەكتيۆاعا سەنىم دەڭگەيىن قالىپتاستىرادى، - دەدى پۋتين.
رەسەي پرەزيدەنتى سونداي-اق قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ جوعارى دەڭگەيىن اتاپ ءوتتى.
- بىزدە ساۋدا اينالىمى رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتتى. 20 ميلليارد دوللاردان استى جانە بۇل ودان ءارى وسۋگە وڭ تەندەنتسيا كورسەتەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
پۋتيننىڭ ايتۋىنشا، استاناداعى كەلىسسوزدەر تەك اعىمداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ ناتيجەلەرىن قورىتىندىلاۋعا عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ىنتىماقتاستىقتىڭ بولاشاق باعىتتارىن انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەردى. ناقتىراق ايتقاندا، تاراپتار قازاقستان-رەسەي ىنتىماقتاستىعىنىڭ جەتى نەگىزگى باعىتىن بەلگىلەدى.
رەسەي مەن قازاقستان ءىس جۇزىندە بارلىق ەسەپ ايىرىسۋدى ۇلتتىق ۆاليۋتادا جۇرگىزەدى، بۇل ءوزارا ساۋدانى سىرتقى اسەردەن قورعاۋعا كومەكتەسەدى. بۇل تۋرالى استانادا قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆپەن بولعان كەلىسسوزدەن كەيىنگى بريفينگىدە رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين ءمالىم ەتتى.