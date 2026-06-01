تەگىن جانە جەڭىلدىكپەن بەرىلەتىن دارىلەر ءتىزىمى جاڭارتىلدى
استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى تەگىن جانە جەڭىلدىكپەن بەرىلەتىن دارىلەر مەن مەديتسينالىق بۇيىمدار تىزبەسىن جاڭارتتى.
ءتيىستى وزگەرىستەر دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترىنىڭ 2026 -جىلعى 25 -مامىرداعى بۇيرىعىمەن ەنگىزىلدى.
قۇجاتتا تەگىن مەديسينالىق كومەكتىڭ كەپىلدىك بەرىلگەن كولەمى مەن مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديسينالىق ساقتاندىرۋ جۇيەسى اياسىندا پاسيەنتتەرگە بەرىلەتىن دارىلىك زاتتار، مەديسينالىق بۇيىمدار جانە ارنايى ەمدىك تاعامداردىڭ تىزبەسى ايقىندالعان.
جاڭارتىلعان تىزىمگە ەرەسەكتەر مەن 18 جاسقا دەيىنگى بالالارعا ارنالعان ءدارى-دارمەكتەر، مەديسينالىق بۇيىمدار جانە ارنايى ەمدىك تاعامدار ەنگىزىلگەن.
تەگىن مەديسينالىق كومەكتىڭ كەپىلدىك اياسىندا قان اينالىمى، تىنىس الۋ، اس قورىتۋ، جۇيكە، ەندوكريندىك، سۇيەك-بۇلشىقەت جۇيەسى مەن دانەكەر ءتىن اۋرۋلارى، سونداي-اق تەرى اۋرۋلارى بار پاسيەنتتەردى ءدارى-دارمەكپەن قامتاماسىز ەتۋ كوزدەلگەن.
سونىمەن قاتار تىزىمگە قان جانە قان ءتۇزۋ اعزالارى اۋرۋلارىن، پسيحيكالىق جانە مىنەز-قۇلىق بۇزىلىستارىن، ينفەكسيالىق جانە پارازيتتىك اۋرۋلاردى، ونكولوگيالىق دەرتتەردى ەمدەۋگە ارنالعان پرەپاراتتار ەنگىزىلگەن. سونداي- اق پاللياتيۆتىك كومەك الاتىن ناۋقاستار مەن اعزا نە تىن ترانسپلانتاسياسىنان كەيىنگى پاسيەنتتەرگە ارنالعان دارىلەر دە قامتىلعان.
بۇدان بولەك، قۇجاتتا م ءا م س اياسىندا ەرەسەكتەر مەن بالالارعا بەرىلەتىن دارىلىك زاتتار مەن مەديتسينالىق بۇيىمداردىڭ جەكە تىزبەسى كورسەتىلگەن.
بۇيرىق 2027 -جىلعى 1- قاڭتاردان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ءدارى-دارمەك پەن مەديتسينالىق بۇيىمداردىڭ كوتەرمە جانە بولشەك ساۋداسىن جۇرگىزۋ ەرەجەلەرىنە تۇزەتۋلەر ازىرلەگەنىن حابارلاعان ەدىك.