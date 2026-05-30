پۋتين امۋر جولبارىستارىن قازاقستانعا بەرۋدىڭ ماقساتىن ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM - رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين قازاقستانعا امۋر جولبارىستارىن بەرۋ باستاماسىنىڭ ماقساتى تابيعاتتى قالپىنا كەلتىرۋ جانە سيرەك كەزدەسەتىن جانۋارلار تۇرلەرىن ساقتاۋ ەكەنىن ايتتى.
قازاقستانعا جاساعان مەملەكەتتىك ساپارىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جۋرناليستەردىڭ سۇراقتارىنا جاۋاپ بەرگەن رەسەي باسشىسى بۇل جوبانىڭ گۋمانيتارلىق ءارى ەكولوگيالىق ماڭىزعا يە ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- نەگىزگى ءمانى - ءبىزدىڭ گۋمانيتارلىق سالاداعى ىنتىماقتاستىعىمىزدا. ءبىز ءۇشىن تابيعاتتى قالپىنا كەلتىرۋ ماسەلەسى اسا ماڭىزدى. فاۋنانى قالپىنا كەلتىرۋ باعىتىنداعى ارىپتەستەرىمىزدىڭ كۇش-جىگەرىن قولداۋعا دايىنبىز، - دەدى ۆلاديمير پۋتين.
ونىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي باستامالار قورشاعان ورتانى قورعاۋ جانە بيوالۋانتۇرلىلىكتى قالپىنا كەلتىرۋ سالالارىنداعى مەملەكەتارالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ ماڭىزدى بولىگى سانالادى.
رەسەي پرەزيدەنتى سيرەك كەزدەسەتىن جانۋارلاردى قورعاۋ مەن تابيعي ەكوجۇيەلەردى قالپىنا كەلتىرۋ ەكى ەل اراسىنداعى ەكولوگيالىق ارىپتەستىكتى نىعايتۋعا ىقپال ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستانعا امۋر جولبارىستارىنىڭ جەتكىزىلۋىن شىن مانىندە يگى جۇمىس دەپ باعالاعان.