تويدا تىلەككە شىعىپ، ەرسى ۋاعىز ايتقان ازاماتقا بايلانىستى ەرلان قارين پىكىر ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى ەرلان قارين ەلدىك ۇستانىمدارعا قايشى كەلەتىن ارەكەتتەرگە قوعام بولىپ توسقاۋىل قويۋ قاجەت ەكەنىن ايتتى.
- تويدا تىلەككە شىعىپ، ەرسى ۋاعىز ايتىپ كەتكەن ەر ادامنىڭ ۆيدەوسىن جەلىدەن كورىپ قالدىم. شىن مانىندە، ونىڭ ايەلدەردى كەمسىتۋى، انشىلەرگە، مۋزىكا ونەرىنە قاتىستى تەرىس پىكىر ءبىلدىرۋى بولمىسىمىزعا مۇلدەم جات. ۇلتتىق تانىم-تۇسىنىككە سايكەس كەلمەيدى. ويتكەنى قازاقستان - زايىرلى مەملەكەت. ءبىزدىڭ تەمىرقازىعىمىز - كونستيتۋتسيا. ءبىرىنشى ورىندا ءدىني شەكتەۋلەر ەمەس، ەلىمىزدىڭ زاڭدارى تۇرادى، - دەپ جازدى ەرلان قارين الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا.
سونىمەن قاتار ونەر مەن مادەنيەتتى دىنگە قارسى قويۋ دا اسىرا سىلتەۋشىلىك ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- مەملەكەتىمىز تاڭداعان جول بۇل ەمەس. كەرىسىنشە، ەلىمىز ءبىلىم مەن عىلىمعا، ونەر مەن مادەنيەتكە باسىمدىق بەرىپ كەلەدى. كوپشىلىك الدىندا ادامداردى بۇلايشا الالاۋ، ءوز پىكىرىن قاساقانا تىقپالاۋ ادەپتىلىككە جاتپايدى. ءبىز ءوزارا قۇرمەت پەن مادەنيەتتى بيىك قويامىز. ەلىمىزدىڭ جاڭا قوعامدىق ەتيكانى قالىپتاستىرۋعا ەرەكشە ءمان بەرىپ وتىرعانى دا سوندىقتان. سول سەبەپتى ۇلتتىق بولمىس پەن ەلدىك ۇستانىمدارعا قايشى كەلەتىن مۇنداي ارەكەتتەرگە قوعام بولىپ توسقاۋىل قويۋىمىز قاجەت، - دەدى پرەزيدەنت اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى.
ايتا كەتەيىك، الەۋمەتتىك جەلىدە تويدا تىلەكتىڭ ورنىنا ۋاعىز ايتقان ادامنىڭ بەينەجازباسى تاراعان بولاتىن. ونىڭ ءسوزى كوپشىلىك اراسىندا سىنعا ۇشىرادى. جەلى قولدانۋشىلارى ونىڭ تويعا ءتۇرلى شەكتەۋ قويۋ تۋرالى، اتاپ ايتقاندا مۋزىكانى مۇلدە الىپ تاستاۋ، ەر مەن ايەلدى بولەك وتىرعىزۋ تۋرالى ايتقانىن جانە ايەلدەردى «ۇرعاشىلار» دەگەنىن ورىنسىز دەپ باعالاعان.
ەرلان قارين جاڭا قوعامدىق ەتيكانى قالىپتاستىرۋ ۇلتتىڭ دامۋى مەن وركەندەۋىنىڭ نەگىزگى العىشارتتارىنىڭ ءبىرى ەكەنىن ايتقان ەدى.