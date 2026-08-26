تويدا «تەنتەك كادە» سۇراعان قۇدالار جانجالىنا بايلانىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالدى
ورال. KAZINFORM - ورال قالاسىندا تويداعى جانجالعا بايلانىستى الەۋمەتتىك جەلىدە بەينەجازبا تارادى. بەينەجازبادا «تەنتەك كادە» سۇراعان ەر ادامدى جاڭا قۇدالاردىڭ ءبىرى ۇرىپ قۇلاتقانى انىق كورىنەدى.
وسىعان بايلانىستى Kazinform ءتىلشىسى ب ق و پوليتسيا دەپارتامەنتىنە ارنايى ساۋال جولداعان ەدى. دەپارتامەنت مالىمەتىنە قاراعاندا، توي 22 -تامىز كۇنى ورال قالاسىندا بولعان.
- بەينەجازباداعى ازاماتتاردىڭ جەكە باسى انىقتالدى. اتالعان دەرەك بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. تەرگەۋ بارىسى باقىلاۋعا الىندى. قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق ءىس جۇرگىزۋ كودەكسىنىڭ 201-بابىنا سايكەس وزگە اقپارات جاريا ەتۋگە جاتپايدى، - دەلىنگەن رەسمي جاۋاپتا.
قازىرگى كەزدە وقيعانىڭ ءمان-جايى انىقتالىپ جاتىر.
>
اۆتورلار
عايساعالي سەيتاق