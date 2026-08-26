KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    تويدا «تەنتەك كادە» سۇراعان قۇدالار جانجالىنا بايلانىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالدى

    ورال. KAZINFORM - ورال قالاسىندا تويداعى جانجالعا بايلانىستى الەۋمەتتىك جەلىدە بەينەجازبا تارادى. بەينەجازبادا «تەنتەك كادە» سۇراعان ەر ادامدى جاڭا قۇدالاردىڭ ءبىرى ۇرىپ قۇلاتقانى انىق كورىنەدى.

    Оралда тойдағы жанжалға байланысты қылмыстық іс қозғалды
    Видеодан алынған скрин

    وسىعان بايلانىستى Kazinform ءتىلشىسى ب ق و پوليتسيا دەپارتامەنتىنە ارنايى ساۋال جولداعان ەدى. دەپارتامەنت مالىمەتىنە قاراعاندا، توي 22 -تامىز كۇنى ورال قالاسىندا بولعان.

    - بەينەجازباداعى ازاماتتاردىڭ جەكە باسى انىقتالدى. اتالعان دەرەك بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. تەرگەۋ بارىسى باقىلاۋعا الىندى. قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق ءىس جۇرگىزۋ كودەكسىنىڭ 201-بابىنا سايكەس وزگە اقپارات جاريا ەتۋگە جاتپايدى، - دەلىنگەن رەسمي جاۋاپتا.

    قازىرگى كەزدە وقيعانىڭ ءمان-جايى انىقتالىپ جاتىر.

    >

    اۆتورلار

    عايساعالي سەيتاق

    زاڭ جانە قۇقىق قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور