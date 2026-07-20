توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى قازاقستاندىقتارعا ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاننىڭ توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى ازاماتتارعا شۇعىل ەسكەرتۋ جاساپ، بالالاردى جابىق اۆتوكولىكتە قاراۋسىز قالدىرماۋعا شاقىردى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، جاز مەزگىلىندە اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ جوعارى بولۋىنا بايلانىستى جابىق اۆتوكولىكتىڭ ءىشى نەبارى بىرنەشە مينۋتتىڭ ىشىندە ادام ومىرىنە قاۋىپتى دەڭگەيگە دەيىن قىزىپ كەتەدى. «بۇل بالالاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا ەلەۋلى قاۋىپ توندىرەدى»، - دەپ ەسكەرتتى ق ر ت ج م باسپا ءسوز قىزمەتى.
وسىعان بايلانىستى مينيسترلىك اتا-انالار مەن جۇرگىزۋشىلەرگە مىناداي قاۋىپسىزدىك شارالارىن ساقتاۋعا كەڭەس بەرەدى:
بالالاردى كولىكتە، ءتىپتى بىرنەشە مينۋتقا بولسا دا، جالعىز قالدىرماڭىز؛
كولىكتەن شىعاردا بالانىڭ وزىڭىزبەن بىرگە ەكەنىنە مىندەتتى تۇردە كوز جەتكىزىڭىز؛
اۆتوكولىكتى ءاردايىم قۇلىپتاپ، كىلتىن بالالاردىڭ قولى جەتپەيتىن جەردە ساقتاڭىز؛
ءسال اشىق تۇرعان تەرەزەلەردىڭ ءوزى كولىك ىشىندە قاۋىپسىز تەمپەراتۋرانى قامتاماسىز ەتپەيتىنىن ۇمىتپاڭىز؛
ەگەر جابىق كولىكتە جالعىز قالعان بالانى بايقاساڭىز، دەرەۋ 112 نومىرىنە حابارلاپ، ونىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قاجەتتى شارالاردى قابىلداڭىز.
«سىرتتاعى اۋا تەمپەراتۋراسى 30...35+ گرادۋس بولعاننىڭ وزىندە، اۆتوكولىك سالونى نەبارى 10- 15 مينۋت ىشىندە 50...60+ گرادۋسقا دەيىن قىزۋى مۇمكىن. مۇنداي جاعدايدا بالانىڭ اعزاسى تەز قىزىپ كەتىپ، اۋىر زارداپتارعا اكەلۋى جانە ومىرىنە قاۋىپ ءتوندىرۋى ىقتيمال»، - دەپ مالىمدەدى ق ر ت ج م باسپا ءسوز قىزمەتى.
بۇعان دەيىن سينوپتيكتەر 2026 -جىلعى 20 -شىلدەدە قازاقستاننىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە 45+ گرادۋسقا دەيىن اپتاپ ىستىق ساقتالاتىنىن ەسكەرتكەن بولاتىن.