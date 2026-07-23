ەتنوگراف الەۋمەتتىك جەلىنىڭ اسەرىنەن سالت-ءداستۇردى بۇرمالاماۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - قازاق حالقىنىڭ سالت-ءداستۇرى، ادەت- عۇرپى مەن مادەني مۇراسى تۋرالى عىلىمي اقپارات جۇرتشىلىققا قولجەتىمدى بولۋعا ءتيىس. ايتپەسە TikTok ،YouTube پەن باسقا دا الەۋمەتتىك جەلى جۇرتتى شاتاستىرۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى و ك ق-دا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا شوقان ءۋاليحانوۆ اتىنداعى تاريح جانە ەتنولوگيا ينستيتۋتى ەتنولوگيا ءبولىمىنىڭ باس عىلىمي قىزمەتكەرى، تاريح عىلىمدارىنىڭ دوكتورى، پروفەسسور سەرىك ءاجىعالي مالىمدەدى، - دەپ حابارلايدى Massaget.kz.
ول ونداعان جىل بويى قازاق حالقىنىڭ ءداستۇرلى مادەنيەتىن زەرتتەپ كەلە جاتقانىن ايتتى. الايدا كەيىنگى جىلدارى سيفرلىق پلاتفورما قارقىن الۋىنا بايلانىستى كاسىبي زەرتتەۋشىلەر بۇرىنعىداي ەلەپ- ەسكەرىلمەيدى.
«كەيىنگى جىلدارى سيفرلىق تەحنولوگيا دامىپ، YouTube ،TikTok پەن باسقا دا الەۋمەتتىك جەلىلەر ارقىلى اقپارات كەڭ تارالۋىنا بايلانىستى عىلىمنىڭ داۋىسى ءبىرشاما كومەسكىلەنىپ قالدى. بۇل - الاڭداتارلىق جاعداي»، - دەيدى سەرىك ءاجىعالي.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازاق حالقىنىڭ مادەنيەتىن جۇيەلى زەرتتەۋ وتكەن عاسىردىڭ ورتا شەنىنەن بەرى جۇرگىزىلىپ كەلەدى. وسى ۋاقىت ارالىعىندا ەتنوگرافتار، مادەنيەتتانۋشىلار مەن انتروپولوگتار 200 گە جۋىق ىرگەلى عىلىمي ەڭبەك پەن مونوگرافيا ازىرلەگەن.
«وسىنداي عىلىمي ەڭبەكتى الدەقايدا كوپ تارالىممەن شىعارۋ قاجەت. قاراپايىم حالىقتىڭ ولارعا قولى جەتە بەرمەيتىندىكتەن، كوبىنە جالعان اقپارات الىپ، جاڭىلىسىپ جاتادى. TikTok نەمەسە YouTube-تا جاريالانعان مالىمەتتى كوپشىلىك شىندىق دەپ قابىلدايدى. ءبىراق ونىڭ اراسىندا بۇرمالانعان اقپارات تا از ەمەس»، - دەدى عالىم.
سەرىك ءاجىعالي عىلىمي مۇرانى جاريالاۋ جۇمىسى جالعاسىپ جاتقانىن دا جەتكىزدى. قازىر كورنەكتى قازاق ەتنوگرافى حالەل ارعىنبايەۆتىڭ ەڭبەكتەرىنىڭ ءۇش تومدىق جيناعى دايىندالىپ جاتىر. ونىڭ ەكى تومى جارىق كورگەن.