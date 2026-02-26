توقسانىنشى جىلدارى ورازا ۇستاۋدىڭ مادەنيەتى باسقاشا بولاتىن - مۇحيتدين يسا ۇلى
استانا. KAZINFORM - نۇر-مۇباراك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ۇستازى، بەلگىلى عالىم، قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسى عۇلامالار كەڭەسىنىڭ مۇشەسى مۇحيتدين يسا ۇلى رامازان ايىنىڭ ءمانى مەن قوعامداعى وزگەرىستەر تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى kznews.kz.
عالىمنىڭ ايتۋىنشا، بۇگىنگى رۋحاني احۋالدى عاسىرلىق وزگەرىس دەپ باعالاۋ ورىنسىز. كەيبىر قۇبىلىستار سوڭعى 10-15 جىلدىڭ ىشىندە قالىپتاسقان.
- ءبىز قازىر ءبىر عاسىرلىق وزگەرىستىڭ ىشىندە وتىرعان جوقپىز. بۇل - سوڭعى ون بەس جىلدا بولعان ۇدەرىس. ون بەس جىل بۇرىن جاعداي بۇلاي ەمەس ەدى. توقسانىنشى جىلداردىڭ وزىندە ورازا ۇستاۋدىڭ مادەنيەتى باسقاشا بولاتىن، - دەدى مۇحيتدين يسا ۇلى.
ونىڭ سوزىنشە، وتكەن كەزەڭدەردە ورازا قاراپايىمدىلىقپەن، سابىرمەن جانە ۇلكەندەردىڭ ونەگەلى اڭگىمەسىمەن ەرەكشەلەنەتىن. جەتپىسىنشى جىلدارى اۋىل قاريالارىنىڭ ورازاسى دا، توقسانىنشى جىلدارداعى جوقشىلىق ۋاقىتىنداعى اۋىزاشار داستارحانى دا رۋحاني مازمۇنعا باي بولعان.
- ۇلكەن كىسىلەر قاراپايىم اس ءىشىپ وتىرىپ، ءومىردىڭ عيبراتىن ايتاتىن. ءبىز جاستار سول داستارقان باسىندا قامىر جايىپ، كوكونىس تۋراپ، ۇلكەندەردىڭ ءسوزىن تىڭداپ وتىراتىنبىز. بۇل تەك ءدىني ۋاعىز ەمەس، ءومىر مەكتەبى ەدى. رۋحاني تاربيە ءدال سول جەردە بەرىلەتىن، - دەدى عالىم.
مۇحيتدين يسا ۇلىنىڭ ايتۋىنشا، رامازان ايىنىڭ نەگىزگى ءمانى - ءناپسىنى تاربيەلەۋ ارقىلى رۋحتى كۇشەيتۋ.
- ءناپسى دۇنيەمەن، بايلىقپەن، اتاقپەن كۇشەيەدى. ءناپسى سەمىرگەن سايىن رۋح قىسىلادى. ال رامازاندا ءناپسى السىرەيدى، ادام ءوزىنىڭ السىزدىگىن سەزىنەدى. سول ساتتە رۋح ەركىندىككە شىعادى. ادام جاراتۋشىنى جۇرەكپەن سەزىنە باستايدى، - دەدى ول.
عالىم پايعامبار حاديسىندە رامازان ايىندا اسپان قاقپالارى اشىلاتىنى ايتىلاتىنىن ەسكە سالدى. ونىڭ پىكىرىنشە، بۇل - اللانىڭ مەيىرىمى مەن راقىمىنىڭ مولاياتىنىن بىلدىرەتىن يشارا.
- ءناپسى تىيىلعان كەزدە رۋح رۋحاني سامالدى سەزەدى. ادام اللانىڭ ۇلىلىعىن، جالعىزدىعىن جۇرەكپەن ۇعىنادى. رامازان - ادامنىڭ ءوز بولمىسىن قايتا تانيتىن اي، - دەدى مۇحيتدين يسا ۇلى.
ول رامازان ايىندا سىرتقى راسىمنەن گورى ىشكى مازمۇنعا ءمان بەرۋ ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، ءدىننىڭ نەگىزى ءبىر بولعانىمەن، ءار حالىق ونىڭ مادەني قاباتىن ءوز بولمىسىنا ساي قالىپتاستىرادى. سوندىقتان ۇلتتىق قۇندىلىقتاردى ساقتاي وتىرىپ، رۋحاني مازمۇندى تەرەڭدەتۋ قاجەت.