توقايەۆتىڭ قىتايعا ساپارى كەزىندە 70 تەن استام كوممەرتسيالىق كەلىسىمگە قول قويىلدى
قىتايدىڭ ءىرى جوعارى تەحنولوگيالىق كومپانيالارىنىڭ باسشىلارى قاتىسقان دوڭگەلەك ۇستەل بارىسىندا قول قويىلعان كوممەرتسيالىق قۇجاتتاردى الماسۋ ءراسىمى ءوتتى:
1. قازاقستان رەسپۋبليكاسى جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى مەن Huawei Technologies Co.، Ltd. كومپانياسى اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك تۋرالى كەلىسىم؛
2. «سامۇرىق-قازىنا» ا ق مەن Huawei Technologies كومپانياسى اراسىنداعى تەحنولوگيالىق شەشىمدەر مەن جابدىقتاردى ساتىپ الۋ تۋرالى كەلىسىم؛
3. «سامۇرىق-قازىنا» ا ق، Freedom Holding كومپانياسى، استانا قالاسىنىڭ اكىمدىگى جانە Geely Auto Group كومپانياسى اراسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا ەلەكتر كولىگى ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ جانە اۆتوموبيل سالاسىندا جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانۋ جونىندەگى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم؛
4. «قازاقستاننىڭ دامۋ بانكى» ا ق مەن China Central Depository Clearing Co.، Ltd. كومپانياسى اراسىندا ەركىن ساۋدا ايماعىنىڭ وفشورلىق وبليگاتسيالارى ەميتەنتتەرىنە قىزمەت كورسەتۋ تۋرالى كەلىسىم؛
5. «Qarmet» ا ق، «قازاقستاننىڭ دامۋ بانكى» ا ق جانە Acre Coking Refractory Engineering Consulting Corporation كومپانياسى اراسىنداعى №8 جانە №9 كوكستىق باتارەيالار كەشەنى مەن كوكس گازىن تازارتۋ جۇيەسىن سالۋ» ينۆەستيتسيالىق جوباسىن ىسكە اسىرۋ جونىندەگى ۇزاقمەرزىمدى ستراتەگيالىق ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىم؛
6. «الليۋر كومپانيالار توبى» ا ق مەن Li Auto Inc. كومپانياسى اراسىندا Li Auto اۆتوكولىك ءوندىرىسىن جۇزەگە اسىرۋ جوباسى بويىنشا ونەركاسىپتىك ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىم؛
7. قازاقستان رەسپۋبليكاسى كولىك مينيسترلىگى، ماڭعىستاۋ وبلىسى اكىمدىگى جانە Kazakhstan Guoyou Investment كومپانياسى اراسىندا قۇرىق پورتىنىڭ ءبىرىنشى كەزەگىندە كوپفۋنكتسيونالدى تەرمينال سالۋ جوباسى بويىنشا ينۆەستيتسيالار تۋرالى كەلىسىم؛
8. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى مەن NUCTECH Company Limited كومپانياسى اراسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋماعىندا وتكىزۋ پۋنكتتەرىن تەكسەرۋ قۇرالدارىمەن جابدىقتاۋ جانە ونەركاسىپتىك لوكاليزاتسيا ءوندىرىسىن دامىتۋ جونىندەگى بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىم؛
9. Astana Group جانە Chery Holding Group اراسىندا Astana Motors Manufacturing Kazakhstan زاۋىتىندا OMODA جانە JAECOO اۆتوكولىكتەرىن ءوندىرۋ جونىندەگى تەحنيكالىق-ليتسەنزيالىق كەلىسىم؛
10. Qazbot Technologies جانە Agibot PTE كومپانيالارى اراسىنداعى ستراتەگيالىق ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىم؛
11. «قازاقتەلەكوم» ا ق مەن HV Submarine Hengtong Group كومپانياسى اراسىنداعى «داتا-ورتالىقتار القابىن» دامىتۋ شەڭبەرىندەگى ىنتىماقتاستىقتىڭ نەگىزگى قاعيداتتارى تۋرالى كەلىسىم؛
12. Harvest Group كومپانياسى مەن Minmetals Logistics Group Co.، Ltd. كومپانياسى اراسىندا «قازاقستان- قىتاي حالىقارالىق لوگيستيكالىق ءدالىزى («قورعاس - شىعىس قاقپاسى» ەكى پاركى) جوباسى بويىنشا ەكسكليۋزيۆتى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىم؛
13. «ترانستەلەكوم» ا ق مەن GuoDong Group كومپانياسى اراسىندا انتەننالىق- دىڭگەكتى قۇرىلىستار سالۋ تۋرالى شارت؛
14. Qazaq AI Research University مەن Shanghai Innovation Institute اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋم؛
15. الماتى قالاسىنىڭ اكىمدىگى، NERO Group كومپانياسى جانە UBTECH Robotics كومپانياسى اراسىندا الماتى قالاسىندا جاساندى ينتەللەكت پەن روبوت تەحنيكاسىن دامىتۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىم؛
16. ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى مەن سۋچجوۋ ۋنيۆەرسيتەتى اراسىنداعى بىرلەسكەن ينستيتۋتتى قۇرۋ تۋرالى كەلىسىم؛
17. ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى مەن Jiangsu Huibo Robot Technology كومپانياسى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىم.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ شانحايعا جۇمىس ساپارى اياسىندا جالپى قۇنى 15 ميلليارد دوللاردان اساتىن 70 تەن استام كوممەرتسيالىق كەلىسىمگە قول قويىلدى.
بۇل قۇجاتتار جاساندى ينتەللەكت، سيفرلاندىرۋ، كولىك ينفراقۇرىلىمى، قارجى، اگروونەركاسىپ كەشەنى، ماشينا جاساۋ جانە باسقا دا جوعارى تەحنولوگيالىق سالالاردى قامتيدى.