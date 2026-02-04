توقايەۆقا پاكىستاننىڭ ەڭ جوعارى مەملەكەتتىك ناگراداسى - Nishan-e-Pakistan وردەنى تابىستالدى
يسلاماباد. KAZINFORM - ناگرادا ەل دامۋىنا ەرەكشە ۇلەس قوسقان پاكىستان ازاماتتارىنا جانە شەتەلدىك مەملەكەت، ساياسات، سونداي-اق قوعام قايراتكەرلەرىنە بەرىلەدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
يسلامابادتا وتكەن سالتاناتتى ءىس-شارادا پاكىستان پرەزيدەنتى اسيف الي زارداري مەن پرەمەر-ءمينيسترى شاحباز شاريف مەملەكەت باسشىسىن Nishan-e-Pakistan وردەنىمەن ماراپاتتادى.
جيىنعا پاكىستاننىڭ ۇكىمەت مۇشەلەرى، پارلامەنت دەپۋتاتتارى، قارۋلى كۇشتەرىنىڭ جوعارى باسشىلىق قۇرامى جانە ديپلوماتيالىق كورپۋس وكىلدەرى قاتىستى.
وسىدان بۇرىن مەملەكەت باسشىسى پاكىستان پرەزيدەنتى اسيف الي زارداريمەن كەلىسسوز جۇرگىزگەنىن جازعان ەدىك.
سونداي-اق، قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن شاحباز شاريف قازاقستان-پاكىستان بيزنەس فورۋمىنا قاتىستى. ونىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 200 ميلليون دوللارعا جۋىق 30 دان اسا كەلىسىمگە قول قويىلدى.