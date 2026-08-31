توقايەۆ ۆيتسە-پرەزيدەنت پەن ۇكىمەت باسشىسىن حالىق سەنىمىن اقتاۋ ءۇشىن لايىقتى قىزمەت ەتۋگە شاقىردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆيتسە-پرەزيدەنت پەن پرەمەر- مينيستر كانديداتۋرالارىنا قولداۋ بىلدىرگەن قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
- بارشاڭىزعا ۆيتسە-پرەزيدەنت پەن پرەمەر-ءمينيستردىڭ كانديداتۋرالارىنا قولداۋ بىلدىرگەندەرىڭىز ءۇشىن زور ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. الدىمىزدا تۇرعان ماقسات-مىندەتتەر كوپ، اۋقىمدى جۇمىس بار. ءبارىمىز ەلىمىز ءۇشىن، حالقىمىز ءۇشىن تاباندى ەڭبەك ەتۋمىز كەرەك. ءبىزدىڭ قازاقستاننان باسقا وتانىمىز جوق. حالقىمىزدىڭ بىزگە جۇكتەگەن قىزمەتى وتە جاۋاپتى، ابىرويلى دەپ ايتۋعا بولادى. مۇنى قاسيەتتى پارىز دەۋگە كۇمانسىز بولادى. حالىقتىڭ وسى سەنىمىن اقتاۋ ءۇشىن ءبارىمىز لايىقتى قىزمەت ەتەيىك، ءبارىمىز. بارشاڭىزعا ساتتىلىك تىلەيمىن، - دەدى قۇرىلتايدىڭ جالپى وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، قۇرىلتاي وتىرىسىندا دەپۋتاتتار ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمىنا ۇسىنىلعان ەرلان قاريننىڭ كانديداتۋراسىن قولدادى.
سونىمەن قاتار ولجاس بەكتەنوۆتىڭ پرەمەر-مينيستر لاۋازىمىنا تاعايىندالۋىنا كەلىسىم بەردى.