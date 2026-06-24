توقايەۆ پەن ميرزيەيەۆ بۇحاراداعى ۋاعدالاستىقتاردى ىسكە اسىرۋدى تالقىلادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆپەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا كوشباسشىلار قازاق-وزبەك قارىم-قاتىناسى جوعارى قارقىنمەن دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
پرەزيدەنتتەر ءوزارا ىقپالداستىقتى ودان ءارى نىعايتۋ، بيىل ءساۋىر ايىندا بۇحارا قالاسىندا وتكەن مەملەكەتتەر باسشىلارى كەزدەسۋىندە قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى ناقتى ىسكە اسىرۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
پرەزيدەنت اكىمشىلىكتەرى، ۇكىمەتتەر مەن سالالىق ۆەدومستۆولار اراسىنداعى بايلانىستاردىڭ جاندانۋى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى دايەكتى تۇردە دامىتۋ جانە بىرلەسكەن جوبالاردى ىلگەرىلەتۋ ءۇشىن وتە ماڭىزدى ەكەنىنە نازار اۋدارىلدى.
تاراپتار وڭىرلىك جانە حالىقارالىق كۇن ءتارتىبىنىڭ نەگىزگى ماسەلەلەرى جونىندە پىكىر الماسىپ، الداعى ورتاق ءىس-شارالاردىڭ كەستەسىن قاراستىردى.