توقايەۆ يران كومپانيالارىن ءىرى جوبالارعا اتسالىسۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان- تۇرىكمەنستان-يران تەمىر جولىن دامىتۋدىڭ ءمان-ماڭىزى ەرەكشە. بۇل تۋرالى اقوردادا يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيانمەن كەلىسسوزدەر قورىتىندىسىنا وراي ب ا ق وكىلدەرىنە ارنالعان بىرلەسكەن مالىمدەمە بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- ينۆەستيتسيا - ۇزاق مەرزىمگە ارنالعان سەرىكتەستىك كەپىلى. قازاقستاندا 700 گە جۋىق يران كومپانياسى بار. بۇل كومپانيالار نەگىزىنەن ونەركاسىپ، ينفراقۇرىلىم، اۋىل شارۋاشىلىعى سالالارىندا جۇمىس ىستەيدى. قازاقستاننىڭ ىسكەرلىك قاۋىمداستىعى دا يران ەكونوميكاسىنا ينۆەستيتسيا سالىپ جاتىر. كاسىپكەرلەرىمىز تاۋ-كەن، كولىك-لوگيستيكا، ازىق-تۇلىك وندىرىسىنە قاتىستى ءتۇرلى جوبانى جۇزەگە اسىرىپ كەلەدى. ءبىز سەنىمدى سەرىكتەس رەتىندە شەتەلدىك ينۆەستورلاردى قولداۋعا، ولارعا قولايلى جاعداي جاساۋعا ءارقاشان دايىنبىز. وسى رەتتە يران كومپانيالارىن ۇزاق مەرزىمگە ارنالعان ءىرى جوبالارعا اتسالىسۋعا شاقىرامىن، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ پايىمىنشا، كولىك-لوگيستيكا سالاسىنداعى بايلانىستى كۇشەيتۋگە مول مۇمكىندىك بار.
- ءبىز ەلدەرىمىزدىڭ ستراتەگيالىق تۇرعىدان ۇتىمدى جەردە ورنالاسقانىن ءتيىمدى پايدالانۋىمىز كەرەك. قازىر ەۋروپا مەن قىتاي اراسىندا قۇرلىق ارقىلى تاسىمالداناتىن جۇكتىڭ شامامەن 85 پايىزى قازاقستان ارقىلى وتەدى. وسى رەتتە وڭتۇستىك-سولتۇستىك ءدالىزىن جانە قازاقستان- تۇرىكمەنستان-يران تەمىر جولىن دامىتۋدىڭ ءمان- ماڭىزى ەرەكشە. بۇل - ەكى ەلدىڭ مۇدەسىنە ساي كەلەتىن ماڭىزدى جوبا. قازاقستان تەمىر جولداردى جاڭعىرتۋ، كولىك جولدارىن سالۋ، سونداي-اق كاسپي تەڭىزى ارقىلى وتەتىن كەمە قاتىناسىن جانداندىرۋ جۇمىسىن قولعا الدى. يران ينۆەستورلارىن وسى باستامالارعا اتسالىسۋعا شاقىردىق. قىزىعۋشىلىق بىلدىرگەن جەكە سەكتور وكىلدەرىنە ارنايى ۇسىنىستار دايىنداپ، قولايلى جاعداي جاساۋعا ءازىرمىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇعان دەيىن اقوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكياندى قارسى العانىن جازعان ەدىك.