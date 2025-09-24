توقايەۆ: ينۆەستيتسيا اعىنىنا قاتىستى ساياسي سىڭارجاق ۇستانىم بەلەڭ العانىنا كۋا بولىپ وتىرمىز
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ازيا مەن ەۋروپا اراسىنداعى قۇرلىق ارقىلى تاسىمالداناتىن جۇكتىڭ 80 پايىزىنا قىزمەت كورسەتەتىن لوگيستيكالىق حاب رەتىندە شەشۋشى ءرول اتقارادى. بۇل تۋرالى ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسى 80-سەسسياسىنىڭ جالپى دەباتىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- ءبىز جىككە بولىنۋشىلىك بارعان سايىن كۇشەيىپ، ينۆەستيتسيا اعىنىنا قاتىستى ساياسي سىڭارجاق ۇستانىم بەلەڭ العانىنا كۋا بولىپ وتىرمىز. سونىڭ سالدارىنان بىلتىر الەمدەگى تىكەلەي شەتەل ينۆەستيتسياسىنىڭ كولەمى 1,5 تريلليون دوللارعا دەيىن قىسقاردى. قازاقستان ينۆەستيتسيا سالاسىنداعى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق اياسىن كەڭەيتۋدى تاباندى تۇردە جاقتايدى. تاۋەلسىزدىكتىڭ 30 جىلىندا ەل ەكونوميكاسىنا 400 ميلليارد دوللاردان استام قارجى تارتىلدى. ءبىز ءارقاشان اشىق نارىق قاعيداتتارىنا سۇيەنەمىز ءارى بۇل مەملەكەتتىك ساياساتىمىزدىڭ نەگىزگى باعىتى بولىپ قالا بەرەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت ەۋرازيا توسىندە ورنالاسقان قازاقستان ازيا مەن ەۋروپا اراسىنداعى قۇرلىق ارقىلى تاسىمالداناتىن جۇكتىڭ 80 پايىزىنا قىزمەت كورسەتەتىن لوگيستيكالىق حاب رەتىندە شەشۋشى ءرول اتقاراتىندىعىن باسا ايتتى.
- ءبىز كولىك-ترانزيت ينفراقۇرىلىمىنا، سونىڭ ىشىندە «ءبىر بەلدەۋ، ءبىر جول» باستاماسىنا، سولتۇستىك - وڭتۇستىك كولىك دالىزىنە جانە ترانسكاسپي كولىك باعىتىنا ونداعان ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا سالامىز. قازاقستان قالىپتاسىپ كەلە جاتقان جاھاندىق كولىك جۇيەسىنىڭ وزەگى سانالاتىن ايماقتىق جەتكىزۋ تىزبەگىن دامىتۋدى جالعاستىرادى. 2029-جىلعا دەيىن 5 مىڭ شاقىرىم جاڭا تەمىرجول سالۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى جالپى دەپات بارىسىندا ب ۇ ۇ- نى جاڭعىرتۋدى كوزدەيتىن باتىل ارەكەت قاۋىپسىزدىك كەڭەسىن رەفورمالاۋدان باستالۋى تيىستىگىنە باسا نازار اۋدارتتى.