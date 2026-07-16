توقايەۆ: Xiaomi- ءدىڭ ەل نارىعىنداعى بارلىق باستاماسىن قولداۋعا دايىنبىز
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ Xiaomi كورپوراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى لۋ ۆەيبينمەن كەزدەستى.
اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، جوعارى تەحنولوگيالار سالاسىندا الەمدىك كوشباسشىلاردىڭ ءبىرى سانالاتىن كومپانيانىڭ جەتەكشىسىمەن اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاننىڭ زاماناۋي سيفرلىق ەكونوميكا قالىپتاستىرۋعا، جاساندى ينتەللەكت پەن جوعارى تەحنولوگيالىق ونەركاسىپتى دامىتۋعا باسا ءمان بەرىپ وتىرعانىن ايتتى.
مەملەكەت باسشىسى وڭىردە Xiaomi برەندىنە سۇرانىس ارتا تۇسكەنىن اتاپ ءوتتى. كومپانيانىڭ وزىق تەحنولوگيالاردى يگەرۋدە تاجىريبەسى مول ەكەنىن ەسكەرىپ، جاساندى ينتەللەكتىنى، ەسەپتەۋىش قۋاتىن، «بۇلتتى» تەحنولوگيالاردى جانە سيفرلىق پلاتفورمالاردى دامىتۋ باعىتىندا بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋ الەۋەتىن زەردەلەپ كورۋ ۇسىنىلدى.
لۋ ۆەيبين كورپوراتسيانىڭ ستراتەگيالىق دامۋ جوسپارىمەن تانىستىردى.
Xiaomi باسشىلىعى قازاقستان مەن ورتالىق ازيا نارىعىندا ديستريبۋتسيانى بارىنشا رەتتەۋدى جوسپارلاپ وتىر. سونىمەن قاتار كۇردەلى ج ي- جۇيەلەرگە قىزمەت كورسەتۋ ءۇشىن جەرگىلىكتى مامانداردى دايارلاۋ ماسەلەسى دە كۇن تارتىبىندە تۇر.
بۇل رەتتە پرەزيدەنت ەلىمىزدىڭ ەلەكتروموبيل، اككۋمۋلياتور ءوندىرىسىن جولعا قويۋعا، سونداي-اق ينتەللەكتۋالدىق كولىك جۇيەلەرىن دامىتۋعا مۇددەلى ەكەنىن جەتكىزدى.
مەملەكەت باسشىسى Xiaomi كومپانياسىنىڭ قازاقستان نارىعىندا قىزمەت اياسىن كەڭەيتۋگە جانە ۇزاقمەرزىمدى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى نىعايتۋعا باعىتتالعان بارلىق باستاماسىن قولداۋعا دايىن ەكەنىن راستادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قىتايعا ساپارى كەزىندە 70 تەن استام كوممەرتسيالىق كەلىسىمگە قول قويىلعانىن حابارلاعانبىز.