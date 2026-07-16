KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    توقايەۆ: Xiaomi- ءدىڭ ەل نارىعىنداعى بارلىق باستاماسىن قولداۋعا دايىنبىز

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ Xiaomi كورپوراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى لۋ ۆەيبينمەن كەزدەستى.

    Мемлекет басшысы Xiaomi корпорациясының президенті Лу Вэйбинмен кездесті 🟦Жоғары технологиялар саласында әлемдік көшбасшылардың бірі саналатын компанияның жетекшісімен әңгімелесу барысында өзара тиімді ынтымақтастық перспективасы талқыланды. 🟦Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның заманауи цифрлық экономика қалыптастыруға, жасанды интеллект пен жоғары технологиялық өнеркәсіпті дамытуға баса мән беріп отырғанын айтты. 🟦Мемлекет басшысы өңірде Xiaomi брендіне сұраныс арта түскенін атап өтті. Компанияның озық технологияларды игеруде тәжірибесі мол екенін ескеріп, жасанды интеллектіні, есептеуіш қуатын, «бұлтты» технологияларды және цифрлық платформаларды дамыту бағытында бірлескен жобаларды іске асыру әлеуетін зерделеп көру ұсынылды. 🟦Лу Вэйбин корпорацияның стратегиялық даму жоспарымен таныстырды. 🟦Xiaomi басшылығы Қазақстан мен Орталық Азия нарығында дистрибуцияны барынша реттеуді жоспарлап отыр. 🟦Сонымен қатар күрделі ЖИ-жүйелерге қызмет көрсету үшін жергілікті мамандарды даярлау мәселесі де күн тәртібінде тұр. 🟦Бұл ретте Президент еліміздің электромобиль, аккумулятор өндірісін жолға қоюға, сондай-ақ интеллектуалдық көлік жүйелерін дамытуға мүдделі екенін жеткізді. 🟦Мемлекет басшысы Xiaomi компаниясының Қазақстан нарығында қызмет аясын кеңейтуге және ұзақмерзімді стратегиялық серіктестікті нығайтуға бағытталған барлық бастамасын қолдауға дайын екенін растады.
    Фото: Ақорда

    اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، جوعارى تەحنولوگيالار سالاسىندا الەمدىك كوشباسشىلاردىڭ ءبىرى سانالاتىن كومپانيانىڭ جەتەكشىسىمەن اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى.

    پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاننىڭ زاماناۋي سيفرلىق ەكونوميكا قالىپتاستىرۋعا، جاساندى ينتەللەكت پەن جوعارى تەحنولوگيالىق ونەركاسىپتى دامىتۋعا باسا ءمان بەرىپ وتىرعانىن ايتتى.

    مەملەكەت باسشىسى وڭىردە Xiaomi برەندىنە سۇرانىس ارتا تۇسكەنىن اتاپ ءوتتى. كومپانيانىڭ وزىق تەحنولوگيالاردى يگەرۋدە تاجىريبەسى مول ەكەنىن ەسكەرىپ، جاساندى ينتەللەكتىنى، ەسەپتەۋىش قۋاتىن، «بۇلتتى» تەحنولوگيالاردى جانە سيفرلىق پلاتفورمالاردى دامىتۋ باعىتىندا بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋ الەۋەتىن زەردەلەپ كورۋ ۇسىنىلدى.

    لۋ ۆەيبين كورپوراتسيانىڭ ستراتەگيالىق دامۋ جوسپارىمەن تانىستىردى.

    Xiaomi باسشىلىعى قازاقستان مەن ورتالىق ازيا نارىعىندا ديستريبۋتسيانى بارىنشا رەتتەۋدى جوسپارلاپ وتىر. سونىمەن قاتار كۇردەلى ج ي- جۇيەلەرگە قىزمەت كورسەتۋ ءۇشىن جەرگىلىكتى مامانداردى دايارلاۋ ماسەلەسى دە كۇن تارتىبىندە تۇر.

    بۇل رەتتە پرەزيدەنت ەلىمىزدىڭ ەلەكتروموبيل، اككۋمۋلياتور ءوندىرىسىن جولعا قويۋعا، سونداي-اق ينتەللەكتۋالدىق كولىك جۇيەلەرىن دامىتۋعا مۇددەلى ەكەنىن جەتكىزدى.

    مەملەكەت باسشىسى Xiaomi كومپانياسىنىڭ قازاقستان نارىعىندا قىزمەت اياسىن كەڭەيتۋگە جانە ۇزاقمەرزىمدى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى نىعايتۋعا باعىتتالعان بارلىق باستاماسىن قولداۋعا دايىن ەكەنىن راستادى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قىتايعا ساپارى كەزىندە 70 تەن استام كوممەرتسيالىق كەلىسىمگە قول قويىلعانىن حابارلاعانبىز.

    بيلىك جانە ساياسات ىقپالداستىق قاسىم-جومارت توقايەۆ
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور