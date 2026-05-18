توقايەۆ: «ورتالىق ازيا-قىتاي» فورماتى قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى ناقتى شەشىمدەردىڭ ۇلگىسى بولادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى «ورتالىق ازيا-قىتاي» فورماتىنداعى ەلدەردىڭ ىشكى ىستەر جانە قوعامدىق قاۋىپسىزدىك مينيسترلەرىن قابىلداۋ بارىسىندا وسىلاي ايتتى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنتتىڭ پىكىرىنشە، قىلمىستىق ەلەمەنتتەردىڭ وڭىردەگى ىشكى تۇراقتىلىقتى بۇزۋىنا جول بەرۋگە بولمايدى. بۇل ورايدا جۇيەلى ءارى باتىل ارەكەتتەر قاجەت.
- قازاقستان زاڭ ۇستەمدىگىن قامتاماسىز ەتۋدى قۇقىق قورعاۋ قىزمەتى عانا ەمەس، مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ ستراتەگيالىق باسىم باعىتى رەتىندە قاراستىرادى. ءبىز «زاڭ مەن ءتارتىپ» تۇجىرىمداماسىن دايەكتى تۇردە نىعايتىپ كەلەمىز. اتالعان قاعيدات جاڭا كونستيتۋتسيامىزدا ەلىمىزدى ودان ءارى جاڭعىرتۋدىڭ باستى العىشارتتارىنىڭ ءبىرى رەتىندە كورىنىس تاپتى. ماڭىزدى مىندەتتەردىڭ ءبىرى - ۇيىمداسقان ترانسۇلتتىق قىلمىستىق توپتاردىڭ قارجى اعىنىنا توسقاۋىل قويۋ. ەكسترەميزم يدەيالارىنىڭ تارالۋىن، لاڭكەستىك توپتاردىڭ ادامداردى ينتەرنەت ارقىلى ارباۋىن بەلسەندى تۇردە اشكەرەلەپ، تەررورلىق اكتىلەرگە استىرتىن ازىرلىك ارەكەتتەرىن الدىن الا انىقتاعان ءجون. ايتىلعان قاتەرلەردىڭ ءبارى ءبىر- بىرىمەن تىعىز بايلانىستى. وعان تەك جان-جاقتى، كەشەندى تۇردە كۇش-جىگەر بىرىكتىرە وتىرىپ توتەپ بەرە الامىز. «ورتالىق ازيا-قىتاي» فورماتى ەلدەرىمىزدىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ىسىندە ءوزارا ۇيلەسىمدى، ناقتى شەشىمدەردىڭ ۇلگىسى بولاتىنىنا سەنىمدىمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قوعامدىق جانە ەكونوميكالىق تىنىس-تىرشىلىكتىڭ ونلاين كەڭىستىككە ويىسۋى كيبەرقاۋىپسىزدىك ماسەلەسىن مۇلدەم جاڭا دەڭگەيگە كوتەردى دەپ سانايدى.
- اقپاراتتىق تەحنولوگيالار سالاسىنداعى قىلمىس ەشقانداي شەكاراعا باعىنبايدى. ازاماتتارىمىزعا، بيزنەسكە جانە مەملەكەتتىك ورگاندارعا زاردابىن تيگىزىپ وتىر. گيبريدتى جانە اقپاراتتىق تەحنولوگيالار جالعان مالىمەت، ياعني، «فەيك» تاراتۋ قۇرالى رەتىندە قولدانىلادى. وشپەندىلىك ءورتىن ۇرلەپ، الاۋىزدىق تۋعىزادى. دەسترۋكتيۆتى ەلەمەنتتەردىڭ قولىنداعى جاساندى ينتەللەكت اۋىر سالدارعا اكەلىپ سوعاتىن وتە جويقىن اقپاراتتىق قارۋعا اينالدى. زاڭ تالاپتارىنا قايشى كونتەنت تولاسسىز كوبەيىپ جاتىر. وسىعان بايلانىستى قازىرگى ىقپالداستىق تەتىكتەرىن جۇيەلى تۇردە جەتىلدىرىپ، كيبەرقاۋىپسىزدىككە قارسى پرواكتيۆتى ءىس- قيمىلعا كوشۋ كەرەك، - دەدى پرەزيدەنت.
بۇدان بۇرىن مەملەكەت باسشىسى ورتالىق ازيا ەلدەرى مەن قىتايدىڭ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى اراسىنداعى ىقپالداستىقتى ارتتىرۋ وڭىردە تۇراقتىلىقتى جانە قاۋىپسىزدىكتى ساقتاۋدا ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.