توقايەۆ پەن پۋتين Smart Cargo جانە AI Jol سيفرلىق جوبالارىمەن تانىستى
استانا. KAZINFORM — قازاقستان مەن رەسەي پرەزيدەنتتەرىنە ساۋدا جانە لوگيستيكا سالاسىنداعى سيفرلىق جوبالار تانىستىرىلدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
22- قازاقستان -رەسەي ءوڭىرارالىق ىنتىماقتاستىق فورۋمى اياسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆلاديمير پۋتينگە تاۋار اينالىمىنىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتۋگە، تاسىمالداۋ ۇدەرىسىن سيفرلاندىرۋعا جانە اۆتوكولىك تاسىمالىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان جوبالار تانىستىرىلدى.
اتاپ ايتقاندا، پرەزيدەنتتەرگە تاۋار اينالىمى مەن ءونىمنىڭ شىعارىلعان جەرىن راستاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن تاۋارلاردى سيفرلىق تاڭبالاۋ جۇيەسى، تاسىمالداۋ ۇدەرىسىنە قاتىسۋشىلارعا ارنالعان Smart Cargo ءبىرىڭعاي سيفرلىق پلاتفورماسى، جاساندى ينتەللەكت كومەگىمەن كولىك اعىنىنا ۇزدىكسىز تالداۋ جۇرگىزەتىن AI Jol ءبىرىڭعاي سيفرلىق جوباسى تۋرالى مالىمەتتەر بەرىلدى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ پەن رەسەي فەدەراتسياسى ۇكىمەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى الەكسەي وۆەرچۋك سىرتقى ساۋدانىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ جانە كولىك- لوگيستيكا ينفراقۇرىلىمىن ىلگەرىلەتۋ باعىتىندا اتقارىلىپ جاتقان جۇمىستار جونىندە باياندادى. سونىمەن قاتار مەملەكەتتەر باسشىلارىنا تەمىرجول، اۆتوكولىك جانە اۆيا بايلانىستارىن دامىتۋ ءۇشىن قولعا الىنعان بىرلەسكەن شارالار مەن شەكاراداعى كولىك وتكىزۋ پۋنكتتەرىن قوس تاراپتان بىردەي جاڭعىرتۋ پەرسپەكتيۆاسى تۋرالى مالىمەت بەرىلدى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قازاقستان- رەسەي ءوڭىرارالىق ىنتىماقتاستىق فورۋمىنا قاتىسۋ ءۇشىن ومبىعا باردى.