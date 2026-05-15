توقايەۆ تۇركىستانداعى جاڭا مەشىتكە وزبەكستان پرەزيدەنتى اكەسىنىڭ اتىن بەرۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - تۇركىستانداعى جاڭا مەشىتكە وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەۆتىڭ اكەسى ميروموننىڭ اتى بەرىلۋى مۇمكىن. مۇنداي ۇسىنىستى تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ بەيرەسمي سامميتىندە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ جاسادى.
- بۇگىن تۇركىستاندا وزبەكستاننىڭ قولداۋىمەن جاڭا ءزاۋلىم مەشىت اشىلعانىن ۇلكەن ريزاشىلىقپەن اتاپ وتكىم كەلەدى. ەرەكشە تارتۋ جاساعانى ءۇشىن وزبەكستان پرەزيدەنتى اسا قادىرلى شاۆكات ميرومون ۇلى ميرزيەۆكە جانە وزبەك حالقىنا العىسىمدى بىلدىرەمىن. ەلدەرىمىزدىڭ رۋحانياتىنداعى وسى مەشىتتىڭ ورنى ەرەكشە بولماق. بۇل قازاق-وزبەك حالىقتارى ىنتىماعىنىڭ تاريحي سيمۆولى. مەنىڭ پىكىرىمشە، بۇل مەشىتكە ميرومون اتا ەسىمى بەرىلسە وتە ورىندى بولار ەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت قازاق پەن وزبەك حالقى بۇل شەشىمدى قولدايتىنىنا ەش كۇمان كەلتىرمەدى.
- سەبەبى وسى قاسيەتتى نىسان ءبىزدىڭ ارامىزداعى ماڭگى دوستىققا قىزمەت ەتەرىنە سەنىمدىمىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، بۇگىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن شاۆكات ميرزيەۆ قازاقستان مەن وزبەكستان اراسىنداعى باۋىرلاستىق بايلانىس جانە رۋحاني ىنتىماقتاستىق نىشانى رەتىندە تۇركىستاندا بوي كوتەرگەن مەشىتپەن تانىسقان ەدى.