توقايەۆ ترامپتى ا ق ش تاۋەلسىزدىگىنىڭ 250 جىلدىعىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ پرەزيدەنتى دونالد ترامپپەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى امەريكا كوشباسشىسىن ا ق ش تاۋەلسىزدىگىنىڭ 250 جىلدىعىمەن قۇتتىقتاپ، تاريح ءۇشىن قاس-قاعىم ءسات سانالاتىن ءۇش ۇرپاقتىڭ عۇمىرىنا بارابار كەزەڭدە بۇل ەلدىڭ قۋاتتى جاھاندىق دەرجاۆاعا اينالعانىنا نازار اۋداردى.
پرەزيدەنت ا ق ش اكىمشىلىگىنىڭ اقىل-پاراساتقا ارقا سۇيەگەن ىشكى ساياسي باعدارى ەلىمىزدە ىسكە اسىرىلىپ جاتقان «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتى نەگىزىندە ادىلەتتى قازاقستان قۇرۋ ستراتەگياسىمەن ۇندەسەتىنىن، سوندىقتان دونالد ترامپ جۇرگىزىپ وتىرعان ساياساتتى قولدايتىنىن ايتتى. اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا تاراپتار ەكىجاقتى ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جانە ساياسي ىقپالداستىق ماسەلەلەرى جونىندە پىكىر الماستى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ بىلتىر قاراشا ايىندا ۆاشينگتونعا جاساعان ساپارى بارىسىندا قول جەتكىزىلگەن ماڭىزدى كەلىسىمدەر جوعارى قارقىنمەن جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستاننىڭ يادرولىق قارۋدى جانە بايىتىلعان ۋراندى تاراتپاۋعا قاتىستى ۇستانىمىنان اينىمايتىنىن راستادى. سونداي- اق حالىقارالىق باقىلاۋ رەجيمىن نىعايتۋ ماقساتىندا ماگاتە-مەن اراداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ ماڭىزىنا توقتالدى.
بۇدان بولەك، جاقىندا اقوردادا سەناتور ستيۆ دەينسپەن، ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارناۋلى وكىلى سەردجيو گورمەن جانە اق ءۇيدىڭ باسقا دا جوعارى لاۋازىمدى تۇلعالارىمەن، امەريكالىق ىسكەرلىك توپ وكىلدەرىمەن بولعان كەزدەسۋلەر مەن كەلىسسوزدەرگە وڭ باعا بەرىلدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ دونالد ترامپتى وزىنە قولايلى ۋاقىتتا قازاقستانعا ساپارمەن كەلۋگە شاقىردى.