توقايەۆ پەترا سەرلينگتى II دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قازاقستاندا ۇستەل تەننيسىن دامىتۋعا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن پەترا سەرلينگتى II دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى.
بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ حالىقارالىق ۇستەل تەننيسى فەدەراتسياسىنىڭ (ITTF) پرەزيدەنتى پەترا سەرلينگتى قابىلداعان بولاتىن.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستاندا ۇستەل تەننيسىنىڭ دامۋىنا دايەكتى تۇردە قولداۋ كورسەتكەنى ءۇشىن پەترا سەرلينگكە العىس ايتىپ، ەلىمىز حالىقارالىق فەدەراتسيامەن ىنتىماقتاستىقتى ىلگەرىلەتۋگە ايرىقشا ءمان بەرەتىنىن جەتكىزدى.