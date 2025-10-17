توقايەۆ تەك مەملەكەتتەن بولىنەتىن قاراجاتقا قاراپ وتىراتىن سپورت فەدەراتسيالارىنىڭ باسشىلارىن سىنعا الدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت ءتارتىپ، جاناشىرلىق، جاردەم بەرۋ سەكىلدى ومىرلىك ماڭىزى بار قاعيدالاردى قوعامدا ورنىقتىرۋ ىسىندە قۇتقارۋشىلار وسكەلەڭ ۇرپاققا ۇلگى بولۋى كەرەك دەپ سانايدى.
- وقۋ ورىندارىنا توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى بولىمشەلەرىنىڭ بەيرەسمي قامقورلىق كورسەتۋ تاجىريبەسىن بەلسەندى تۇردە ەنگىزگەن دۇرىس. قۇتقارۋشىلار قوعامدا سالاۋاتتى ءومىر سالتىن ناسيحاتتاۋعا، بالالار مەن جاستار اراسىندا سپورتتى دارىپتەۋگە زور ۇلەس قوسا الادى. بۇل - شىن مانىندە ستراتەگيالىق ماڭىزى بار ماسەلە. سەبەبى رۋحى مىقتى، سالاۋاتتى ۇرپاق تاربيەلەۋ - قازىرگى جاھاندىق وزگەرىستەر زامانىندا ۇلت ساپاسىنا تىكەلەي اسەر ەتەتىن جاعداي. وسى باعىتتا توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى سپورت فەدەراتسيالارىمەن ءوزارا بايلانىس ورناتىپ، بەلسەندى جۇمىس ىستەگەنى ءجون. جالپى، بۇگىنگى تاڭدا سپورت فەدەراتسيالارى ابىروي- بەدەل جينايتىن قۇرىلىمعا اينالىپ كەتتى. كوپتەگەن فەدەراتسيانى ءىرى بيزنەس وكىلدەرى جانە مەملەكەتتىك مەكەمە باسشىلارى باسقارىپ وتىر. ءبىراق اشىعىن ايتۋىمىز كەرەك، كاسىپكەرلەر وسى قوعامدىق ماڭىزى بار ىسكە ءوز قارجىسىن سالۋعا قۇلىقسىز، تەك مەملەكەتتەن بولىنەتىن قاراجاتقا قاراپ وتىرادى. مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر دە وسى جوعارى قوعامدىق لاۋازىمداردى ءوزىن «جارنامالاۋ» قۇرالى رەتىندە كورەدى، ياعني سپورتتىڭ مانىسىنە تەرەڭ بويلامايدى. ءتىپتى، سپورتشىلاردىڭ جەتىستىگىن وزدەرىنىڭ جەكە جەڭىسى دەپ سانايتىندار بار. مۇنداي تەرىس، جاعىمسىز ۇدەرىسكە توسقاۋىل قويۋ كەرەك. وسى ماسەلە بويىنشا جان-جاقتى تالداۋ جۇرگىزۋ قاجەت. بۇل جۇمىستى پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنە تاپسىرامىن، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ پايىمداۋىنشا، سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋعا قولداۋ كورسەتۋدى قۇرمەتتى قوعامدىق ميسسيا جانە ۇلكەن ازاماتتىق جاۋاپكەرشىلىك رەتىندە قاراستىرعان ءجون.
- ەل ىشىندە جانە شەتەلدە اتاق-ابىرويىڭدى اسقاقتاتۋ ءۇشىن فەدەراتسيا باسقارۋ دۇرىس ەمەس. وعان جول بەرۋگە بولمايدى. سوندىقتان مەملەكەت كاسىپكەرلەردى، سونىڭ ىشىندە ءىرى بيزنەسمەندەردى قولدايدى. ءبىراق مەملەكەت پەن قوعام دا ولاردىڭ وسىعان ساي ارەكەت ەتكەنىن كۇتەدى. اتاپ ايتقاندا، بۇل سپورتتى، مىسالى فۋتبولدى كوممەرتسيالاندىرۋ ماسەلەسىنە قاتىستى. تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى مەن سپورت فەدەراتسيالارىنىڭ اراسىندا تەڭ قۇقىلى ديالوگ ءوربىپ، مىندەتتەرى مەن قۇزىرەتتەرى ناقتى ايقىندالعان ىنتىماقتاستىق جولعا قويىلۋعا ءتيىس. كاسىپكەرلەردىڭ باستامالارىن ىنتالاندىرۋ - مەملەكەتتىك ساياساتىمىزدىڭ نەگىزگى باسىمدىعى. مەن بۇعان ەرەكشە ءمان بەرەمىن. وتكەن اپتادا ەكونوميكالىق احۋالعا قاتىستى ارنايى جيىن وتكىزدىم. وندا ەلىمىزدەگى بيزنەستى دامىتۋ ماسەلەلەرى قاراستىرىلدى. كەشە پرەمەر- مينيسترگە بەرگەن تاپسىرمامدا شاعىن جانە ورتا كاسىپكەرلىكتى قولداۋ قاجەتتىگىنە تاعى دا باسا نازار اۋداردىم. قازىر ءبىرقاتار سپورت فەدەراتسياسىنا بيزنەسمەندەردىڭ، مەتسەناتتاردىڭ جاڭا بۋىنى كەلە باستادى. ولارعا سپورتتى دامىتۋ سالاسىنداعى جاعدايدى جاقسارتۋ مىندەتى جۇكتەلدى. قازىردىڭ وزىندە جۇمىسقا جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراپ، ماڭىزدى جەڭىسكە قول جەتكىزۋگە بار ىنتاسىمەن ۇمتىلاتىندارىن بايقاپ وتىرمىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنتتىڭ سوزىنشە، قۇتقارۋشى ەلىمىزدەگى ەڭ بەدەلدى ماماندىقتىڭ بىرىنە اينالۋعا ءتيىس.