KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    توقايەۆ سولتۇستىك ماكەدونيا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ گوردانا سيليانوۆسكا-داۆكوۆانى سولتۇستىك ماكەدونيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق مەرەكەسى - تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Солтүстік Македония Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
    Фото: Ақорда

    اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، جەدەلحاتتا دوستىق پەن ءوزارا تۇسىنىستىككە نەگىزدەلگەن ەكىجاقتى قارىم-قاتىناس دايەكتى تۇردە دامىپ كەلە جاتقانى اتاپ وتىلگەن.

    - قاسىم-جومارت توقايەۆ گوردانا سيليانوۆسكا-داۆكوۆانىڭ قىزمەتى مەن يگى باستامالارىنا تولايىم تابىس، ال سولتۇستىك ماكەدونيا حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ەسكە سالايىق، مۇنىڭ الدىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ لۋيس يناسيۋ لۋلا دا سيلۆا مەن ونىڭ وتانداستارىن ۇلتتىق مەرەكە - تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتاعان ەدى.

    بيلىك جانە ساياسات قاسىم-جومارت توقايەۆ ىقپالداستىق
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور