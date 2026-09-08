توقايەۆ سولتۇستىك ماكەدونيا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ گوردانا سيليانوۆسكا-داۆكوۆانى سولتۇستىك ماكەدونيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق مەرەكەسى - تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى.
اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، جەدەلحاتتا دوستىق پەن ءوزارا تۇسىنىستىككە نەگىزدەلگەن ەكىجاقتى قارىم-قاتىناس دايەكتى تۇردە دامىپ كەلە جاتقانى اتاپ وتىلگەن.
- قاسىم-جومارت توقايەۆ گوردانا سيليانوۆسكا-داۆكوۆانىڭ قىزمەتى مەن يگى باستامالارىنا تولايىم تابىس، ال سولتۇستىك ماكەدونيا حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالايىق، مۇنىڭ الدىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ لۋيس يناسيۋ لۋلا دا سيلۆا مەن ونىڭ وتانداستارىن ۇلتتىق مەرەكە - تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتاعان ەدى.