توقايەۆ: ەسكىلىكتىڭ شىرماۋىندا قالۋ - ناداندىق پەن قاراڭعىلىققا اپاراتىن جول
استانا. KAZINFORM - تاريحتى زەرتتەۋ دەگەنىمىز وتكەنمەن ءومىر ءسۇرۋ نەمەسە كونەنى كوكسەۋ ەمەس. بۇل تۋرالى ەلورداداعى تاۋەلسىزدىك سارايىندا ءوتىپ جاتقان «التىن وردا - دالا وركەنيەتىنىڭ ۇلگىسى: تاريح، ارحەولوگيا، مادەنيەت، بىرەگەيلىك» اتتى حالىقارالىق سيمپوزيۋمدا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- ءبىز الەمدەگى ماڭىزدى گەوساياسي جانە وركەنيەت ورتالىعى رەتىندە ءوز تاريحي ميسسيامىزدى قايتا جاڭعىرتا باستادىق. بۇل ۇدەرىسكە حالىقتارىمىزدىڭ، سونىڭ ىشىندە وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ تەڭدەسسىز رۋحى مەن كۇش-قۋاتى شەشۋشى ءرول اتقارادى. سونىڭ ارقاسىندا قازىر ءبىز الدىمىزعا بيىك ماقساتتار قويىپ، ماڭىزدى مىندەتتەردى ورىنداپ كەلەمىز. سوندىقتان اتا-بابادان قالعان مول مۇرانى قازىرگى زاماننىڭ قۇندىلىقتارىمەن جانە وزىق تەحنولوگيامەن ۇشتاستىرۋ ماڭىزدى. تاريحتى زەرتتەۋ دەگەنىمىز وتكەنمەن ءومىر ءسۇرۋ نەمەسە كونەنى كوكسەۋ ەمەس. ەسكىلىكتىڭ شىرماۋىندا قالۋ - ناداندىق پەن قاراڭعىلىققا اپاراتىن جول. ءتۇپتامىرىمىزدى تولىققاندى تانىپ-ءبىلۋ ارقىلى ۇلت دامۋىنىڭ كوكجيەگىن كەڭەيتە ءتۇسۋ قاجەت. ءبىز وسى قاعيدانى تەرەڭ تۇسىنە وتىرىپ، جاڭا اتا زاڭدا مادەني مۇرالارىمىزدى ساقتاۋعا، ءبىلىم مەن عىلىمدى، يننوۆاتسيانى دامىتۋعا ايرىقشا باسىمدىق بەردىك. بۇل ماڭىزدى جۇمىستى باستاپ تا كەتتىك، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ اپتا بۇرىن جاساندى ينتەللەكتىنى ورتا ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە ەنگىزۋ تۋرالى ارنايى جارلىققا قول قويعانىن ەسكە سالدى.
- بارشاڭىزعا بەلگىلى، قازىرگى زاماناۋي تەحنولوگيا ءومىردىڭ بارلىق سالاسىنا تۇبەگەيلى ەنىپ، اۋقىمدى وزگەرىستەرگە جول اشىپ جاتىر. بۇل ءۇردىس ادامزات بولاشاعىنا تىكەلەي ىقپال ەتەرى انىق. ءبىر سوزبەن وزىق تەحنولوگيا كۇن سايىن اسا جوعارى قارقىنمەن دامىپ جاتىر. بۇل - 21-عاسىردىڭ اقيقاتى. ءبىز مۇنى جاقسى تۇسىنەمىز. سوندىقتان زامان تالابىنا تەز بەيىمدەلە الاتىن زەردەلى ۇرپاق تاربيەلەۋگە باسا ءمان بەرىپ وتىرمىز. بۇل باعىتتا كوپتەگەن باستامانى قولعا الىپ جاتىرمىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت التىن وردا سول كەزەڭدەگى كوپتەگەن مەملەكەتتەرگە قاراعاندا ءوز دامۋىندا ستراتەگيالىق اشىقتىق قاعيداتىنا بەرىك بولعانىنا نازار اۋدارتتى.
التىن وردا تاريحىنا ارنالعان سيمپوزيۋم تۇراقتى وتكىزىلەتىن بولادى.
- تاريح حالىقتاردىڭ اراسىن جالعايتىن التىن كوپىر رەتىندە ادىلەتتى ءارى قاۋىپسىز الەم قۇرۋعا ىقپال ەتۋى قاجەت. سول ءۇشىن ورتاق مۇددە جولىنا كۇش بىرىكتىرىپ، بىرلەسە ارەكەت ەتۋىمىز كەرەك. بۇل ماسەلەدە عىلىمي قاۋىمداستىق ايرىقشا ءرول اتقاراتىنى انىق. بۇگىنگى جيىندا ايتىلاتىن سالماقتى ويلار مەن ۇتىمدى ۇسىنىستار جاڭا عىلىمي ەڭبەكتەرگە، حالىقارالىق جوبالار مەن ەكسپەديسيالارعا نەگىز بولاتىنى ءسوزسىز. ءبىز سيمپوزيۋمدى تۇراقتى تۇراقتى تۇردە وتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. سىزدەر الداعى ۋاقىتتا دا وسى ماڭىزدى جۇمىسقا مول ۇلەس قوسا بەرەسىزدەر دەپ ويلايمىن، - دەدى قاسىم-جومار توقايەۆ.
وسى رەتتە مەملەكەت باسشىسى بۇگىنگى سيمپوزيۋمنىڭ تاريحي ماڭىزى ايرىقشا ەكەنىن باسا ايتتى.
- وسى ماڭىزدى جيىننىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ارنايى قارار قابىلدانادى. بۇل قۇجات التىن وردانىڭ تاريحى مەن مۇراسىن زەرتتەۋ جۇمىسىنا تىڭ سەرپىن بەرەدى دەپ سەنەمىن، - دەدى پرەزيدەنت.
