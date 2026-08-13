توقايەۆ سايلاۋدى اشىق ءارى تەڭ جاعدايدا وتكىزۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى نۇرلان ءابدىروۆتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەت باسشىسىنا بيىل 23 -تامىز كۇنى وتەتىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايى دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋىنا دايىندىق بارىسى تۋرالى مالىمەت بەرىلدى.
پرەزيدەنت بۇل سايلاۋ ناۋقانىنىڭ تاريحي سيپاتى مەن قوعامدىق-ساياسي ماڭىزى ايرىقشا ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- قاسىم-جومارت توقايەۆ سايلاۋدى «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتى نەگىزىندە اشىق ءارى بارلىق قاتىسۋشىعا تەڭ جاعداي جاساۋ ارقىلى وتكىزۋ قاجەتتىگىنە باسا نازار اۋداردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.