KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    توقايەۆ سايلاۋدى اشىق ءارى تەڭ جاعدايدا وتكىزۋدى تاپسىردى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى نۇرلان ءابدىروۆتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Kassym-Jomart Tokayev reviews preparations for Kazakhstan’s Qurultay elections
    Photo credit: Akorda

    مەملەكەت باسشىسىنا بيىل 23 -تامىز كۇنى وتەتىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايى دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋىنا دايىندىق بارىسى تۋرالى مالىمەت بەرىلدى.

    پرەزيدەنت بۇل سايلاۋ ناۋقانىنىڭ تاريحي سيپاتى مەن قوعامدىق-ساياسي ماڭىزى ايرىقشا ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    - قاسىم-جومارت توقايەۆ سايلاۋدى «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتى نەگىزىندە اشىق ءارى بارلىق قاتىسۋشىعا تەڭ جاعداي جاساۋ ارقىلى وتكىزۋ قاجەتتىگىنە باسا نازار اۋداردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    سايلاۋ-2026 قاسىم-جومارت توقايەۆ
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور