توقايەۆ پرەزيدەنت ترامپ اتىنداعى ارنايى ناگرادانى بەكىتۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى اتاپ وتكەندەي، بۇل - ونىڭ بەيبىتشىلىكتى ىلگەرىلەتۋ ىسىندەگى عالامات جەتىستىكتەرىنە كورسەتكەن قۇرمەتىمىز بولماق، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، تاياۋ شىعىستاعى ورنىقتى دامۋدى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ايماقتا بەيبىتشىلىك پەن ىنتىماقتاستىقتى، ءوزارا سەنىمدى نىعايتۋدى كوزدەيتىن جاڭا تاسىلدەر قاجەت.
— اتالعان ۇستانىمعا ارقا سۇيەي وتىرىپ، قازاقستان يبراھيم كەلىسىمدەرىنە قوسىلۋ جونىندە شەشىم قابىلدادى. وسىلايشا، ءبىز ايماقتا جانە ودان تىسقارى جەرلەردە پراگماتيكالىق ەكونوميكالىق ءارى گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىققا ۇلەس قوسامىز. بۇل بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ ىزگى مۇراتىنا تولىق ساي كەلەدى، — دەدى پرەزيدەنت.
كەڭەستىڭ جاھاندىق كۇن ءتارتىبىن ەسكەرە وتىرىپ، قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاندا ءتۇرلى دەڭگەيدەگى كەزدەسۋلەر وتكىزۋ ارقىلى بۇل باستاماعا ناقتى قولداۋ كورسەتۋگە دايىن ەكەنىن راستادى.
— سونىمەن قاتار بەيبىتشىلىك كەڭەسى اياسىندا پرەزيدەنت ترامپ اتىنداعى ارنايى ناگرادانى بەكىتۋدى ۇسىنامىن. بۇل - ونىڭ بەيبىتشىلىكتى ىلگەرىلەتۋ ىسىندەگى عالامات جەتىستىكتەرىنە كورسەتكەن قۇرمەتىمىز بولماق. ءسىزدىڭ تەگەۋرىندى ءارى كورەگەن باسشىلىعىڭىزبەن كەڭەس ءوزىنىڭ تاريحي ىزگى ميسسياسىن ابىرويمەن اتقاراتىنىنا سەنىمدىمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
